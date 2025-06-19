Сегодня открылась Национальная пресс-ярмарка 2025 года

Товарищ Нгуен Чонг Нгиа, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию, вместе с другими делегатами посетил выставочный стенд Вьетнамского информационного агентства (ВИА) на Пресс-ярмарке. Фото: ВИА.

Мероприятие транслируется в прямом эфире по Вьетнамскому телевидению и Радио Голос Вьетнама.

Национальная пресс-ярмарка 2025 года, организованная Ассоциацией журналистов Вьетнама в сотрудничестве с различными министерствами и ведомствами, проходит с 19 по 21 июня под девизом: «Вьетнамская пресса – Верность, Творчество, Мужество, Обновление ради дела строительства и защиты Родины».

В мероприятии принимают участие более 80 центральных и местных СМИ с почти 130 стендами, представляющими как универсальные, так и специализированные газеты и журналы, ведущие учебные заведения в области журналистики.

Экспозиции охватывают все сферы жизни страны: экономику, политику, культуру, общество, оборону, безопасность и внешнюю политику. Многие редакции демонстрируют мультимедийную продукцию, а также новейшие технологии, такие как искусственный интеллект, 3D-моделирование, голография, виртуальная реальность и др. В частности, выделяются специальные стенды ключевых информационных агентств, таких как Вьетнамское информационное агентство, газета «Нянзан», Вьетнамское телевидение, Радио Голос Вьетнама, а также пресса армии и полиции.

В центральной экспозиции на тему «100 лет вьетнамской революционной журналистики: достижения и тенденции развития в новой эпохе» впервые представлено содержательное и масштабное историческое пространство, организованное Музеем журналистики Вьетнама. По случаю мероприятия Министерство науки и технологий выпустило специальную марку, посвящённую 100-летию Вьетнамской революционной журналистики.

Одним из главных событий ярмарки стал Второй Национальный форум журналистики, включающий 12 сессий обсуждений по актуальным вопросам, интересующим профессиональное сообщество, таким как: Вьетнамская пресса – взгляд в новую эпоху; Голос женщин в новостном руководстве; Развитие молодежной аудитории;ИИ и стратегия редакций; Журналистика данных во вьетнамских СМИ; Как телевидению удержать аудиторию; Конкуренция радио в эру подкастов; Персонализация контента для повышения лояльности читателей; Какие источники дохода –механизмы реально эффективны для СМИ; Резолюция №18 и необходимость кадровых преобразований в СМИ...

Помимо профессиональных семинаров и выставок, Пресс-ярмарка 2025 года включает также множество сопутствующих мероприятий: Третий футбольный кубок «Журналисты и общественное мнение», различные культурно-развлекательные мероприятия, культурно-художественные выступления и вручение выдающихся, престижных наград в рамках Пресс-ярмарки...

Мероприятие имеет важное значение, приурочено к 80-летию Августовской революции, 80-летию Национального дня, 135-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина и 75-летию Ассоциации журналистов Вьетнама. Пресс-ярмарка в этом году — это особенно значимое событие, отмечающее 100-летний путь становления и развития вьетнамской революционной журналистики.