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Север встречает первую жару в этом году, а температура поднимется до 36°C
В Ханое также будет жара. Самая высокая температура поднимается до 33-34°C, ночью температура снизится до 22-23°C.
Из-за влияния циркуляции западной горячей области низкого давления в сочетании с фоноэффектом жара наступит раньше в районе от Тханьхоа до Тхыатхиен-Хюэ.
Самый жаркий день на этой неделе - 22 марта, когда самая высокая температура в Ханое достигнет 36°C. Жаркая пагода сохранится до конца 24 марта, после чего вероятны грозы.
Эксперты прогнозируют, что это лето будет жарче, чем в 2022 году, как по частоте, так и по температуре. Средняя температура будет выше, чем в прошлом году.