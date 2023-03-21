Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Север встречает первую жару в этом году, а температура поднимется до 36°C

В Ханое также будет жара. Самая высокая температура поднимается до 33-34°C, ночью температура снизится до 22-23°C. По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, с 21 марта в северный регион придет жара, максимальная температура воздуха поднимется до 34-36 °C, а местами выше. Это первая волна жары в этом году на северо-западе страны.

В Ханое также будет жара. Самая высокая температура поднимается до 33-34°C, ночью температура снизится до 22-23°C.

Из-за влияния циркуляции западной горячей области низкого давления в сочетании с фоноэффектом жара наступит раньше в районе от Тханьхоа до Тхыатхиен-Хюэ.

Самый жаркий день на этой неделе - 22 марта, когда самая высокая температура в Ханое достигнет 36°C. Жаркая пагода сохранится до конца 24 марта, после чего вероятны грозы.

Эксперты прогнозируют, что это лето будет жарче, чем в 2022 году, как по частоте, так и по температуре. Средняя температура будет выше, чем в прошлом году.

ВИА/ИЖВ

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