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Северо-центральный и центрально-прибрежный регионы должны развиваться более динамично
Генеральный секретарь партии ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствовал на конференции и выступил с речью.
На мероприятии присутствовали члены Политбюро: президент государства Нгуен Суан Фук; премьер-министр Фам Минь Тьинь; председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ, постоянный член Секретариата ЦК КПВ Во Ван Тхыонг и местные руководители.
Это всенациональная конференция по доскональному понятию и реализации Резолюции Политбюро о развитии регионов, создания высокого единодушия в отношении сознания и действий всей партии, всего народа и всей армии, чтобы скорее воплотить в жизнь важную Резолюцию, способствуя успешной реализации Резолюции XIII всевьетнамского съезда партии о развитии регионов.
После почти 18 лет выполнения Резолюции № 39-NQ/TW Политбюро 10-го созыва и Заключения № 25- KL/TW Политбюро 11-го созыва в целом регион добился многих очень важных и комплексных результатов и достижений, как в области экономического, культурного и социального развития, так и в обеспечении национальной обороны и безопасности.
Разрыв в развитии районов по сравнению со средним показателем по стране постепенно сокращается.
Однако северо-центральный и центрально-прибрежный регионы по-прежнему являются регионами со многими показателями развития ниже, чем в среднем по стране.
Поэтому на этот раз Политбюро единодушно заявило, что необходимо издать новую Резолюцию для дальнейшего продвижения достигнутых больших результатов и достижений, ликвидации еще существующих ограничений и слабостей, преодоления новых трудностей и вызовов, поставленных в плане развития северо-центрального и центрально-прибрежного регионов до 2030 года, с видением до 2045 года.
Выступая с руководящей речью, генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что необходимо полностью и глубоко осознавать особую и важную роль и положение региона, а также цель, значение и важность развития региона, развивать его, твердо усвоить руководящие точки зрения, идеи, работы, которые необходимо выполнить.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг считал, что необходимо активнее пробуждать и продвигать революционные традиции и патриотизм; проактивность и творчество; самостоятельность, самусиление и устремление подняться вверх среди чиновников, членов партии и местного населения региона; решимость преодолевать себя, преодолевать самодовольство, не довольствоваться сделанным; напротив, надо иметь высшую волю и решимость, решимость не страдать от бедности, уступая другим провинциям и районам...
На основе инноваций в мышлении и осознании генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг предложил ускорить создание и совершенствование механизмов и политик развития регионов.
Правительству и центральным органам необходимо усилить координацию с населенными пунктами для разработки, совершенствования, обнародования и реализации приоритетных и конкретных законов, механизмов и политик, имеющих специальный характер для развития регионов.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг выразил уверенность, что партийные комитеты, органы власти и население провинций северо-центрального и центрально-прибрежного регионов будут продолжать продвигать традицию вместе с всей сраной с решимостью успешно реализовать Резолюцию Политбюро, совершая новый рывок в социально-экономическом развитии и обеспечении обороны и безопасности страны.