НОВОСТИ
Северо-центральные населенные пункты стремятся привлечь крупные грузовые суда
По мнению аналитиков, регион по-прежнему слабее других с точки зрения привлекательности для контейнерных судов.
Вьетнам имеет значительную систему морских портов с севера на юг, причем многие населенные пункты имеют большое количество морских портов, в том числе город Хайфон с 50 портами, Бариа-Вунгтау с 45 портами и Хошимин с 43 портами.
Однако, несмотря на протяженность береговой линии, в северо-центральном регионе от провинций Тханьхоа до Тхыатьен-Хюэ имеется всего 10 морских портов, привлекающих мало крупных судов.
Эксперты пришли к выводу, что планированию модернизации и расширения региональной системы морских портов еще не уделялось должного внимания, что затрудняет швартовку крупных международных судов.
Между тем, макро- и микрополитики морского экономического развития региональных населенных пунктов еще недостаточно сильны, чтобы повысить потенциал этих населенных пунктов в области морских перевозок. В результате регион отстает в этой области от северных и южных регионов.
В этом контексте многие региональные населенные пункты предлагают стимулы для привлечения контейнерных судов.
Провинция Хатинь оказывает денежную поддержку контейнеровозам и предприятиям, перевозящим свои товары на контейнеровозах через порт Вунганг. Аналогичные стимулы на различных уровнях также применялись в провинциях Тханьхоа и Тхыатьен-Хюэ.
Многие эксперты предположили, что для привлечения контейнерных судов, наряду с предложением льготной политики, региону следует работать над повышением потенциала местных логистических фирм и качества их услуг.
В то же время необходимо укреплять связи между логистическими фирмами и между поставщиками логистических услуг и пользователями.
Они также рекомендовали местным логистическим фирмам продолжать расширять свой рынок, диверсифицировать свои услуги и развивать больше продуктов с добавленной стоимостью, одновременно работая над снижением затрат на логистическую деятельность.