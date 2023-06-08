НОВОСТИ
Северный регион сталкивается с риском ежедневного дефицита электроэнергии
Он сообщил прессе 7 июня, что по состоянию на 6 июня большинство крупных гидроэнергетических водохранилищ на севере страны, включая Лайчау, Шонла, Туенкуанг, Банчат, Хуана и Тхакба, достигли "мертвого уровня воды" или даже ниже него.
Только водохранилище Хоабинь может обеспечить выработку электроэнергии до 12-13 июня, сказал он, добавив, что как только уровень воды в нем достигнет "мертвой точки", в регионе будет потеряно в общей сложности 5 000 МВт или даже до 7 000 МВт.
По состоянию на 6 июня совокупная мощность гидроэлектростанций составляла 3110 МВт, что составляет лишь 23,7% от их проектной мощности.
За прошедшее время, благодаря усилиям по поставке угля для тепловых электростанций, турбины работали на полную мощность, что, однако, приводило к инцидентам с оборудованием.
Поэтому по состоянию на 6 июня северные тепловые электростанции выработали всего 11.934 МВт, что составляет 76,6% от их проектной мощности, отметил Хоа.
Совокупная мощность северной энергосистемы достигает всего 17.500-17.900 МВт, в том числе 2500-2700 МВт из южного и центрального регионов, по сравнению с потребностью всего северного региона в 23 500-24 000 МВт, отметил он.
Учитывая это, Нго Шон Кхай, заместитель генерального директора Вьетнамской электроэнергетической компании (EVN), сказал, что Северная энергетическая корпорация и Ханойская энергетическая корпорация будут распределять электроэнергию по каждому городу и провинции на основе руководящих принципов MoIT, а населенные пункты наметят планы и определят приоритеты в энергоснабжении.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь недавно издал депешу, в которой призвал принять решительные меры для обеспечения электроснабжения в этот засушливый сезон и в последующее время.
Согласно депеше, министерству внутренних дел было поручено оперативно завершить разработку директивы премьер-министра по усилению энергосбережения в период 2023-2025 гг. и последующие годы и представить ее премьер-министру к 8 июня. Министерству также поручено завершить подготовку распоряжения премьера об обеспечении энергоснабжения и поставок угля и газа для производства электроэнергии и представить его премьеру до 15 июня.
В частности, EVN было предложено сосредоточиться на разработке сценариев реагирования на трудности с энергоснабжением и внедрении эффективных мер по э энергосбережению электроэнергии, особенно в июне.
Премьер-министр также поручил Министерству финансов сформировать инспекционную группу для изучения управления энергоснабжением EVN в период с января 2021 года по 1 июня 2023 года.