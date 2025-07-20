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Северный горный район стремится увеличить внутреннее потребление и экспорт фруктов

Развитие производства фруктов в северной средней полосе и горном регионе в соответствии с внутренними и экспортными стандартами стало темой форума, прошедшего 18 июля в провинции Футхо. По данным Национального центра сельскохозяйственной пропаганды при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в 2024 году площадь фруктовых насаждений по всей стране составит более 1,3 миллиона гектаров, из которых 21% приходится на северную часть средней полосы и горный район, уступающий только дельте Меконга. Регион может похвастаться широким разнообразием фруктов с сильной местной самобытностью и высоким потенциалом, способствуя увеличению доходов от экспорта фруктов и овощей во Вьетнаме на 7,1 миллиарда долларов США.

Возникли производственные кластеры по выращиванию таких ключевых фруктов, как личи в Люкнган (теперь часть Бакнинь), апельсин и помело в Туенкуанге и Футхо, слива в Шонла и Лаокае, а также заварное яблоко в Лангшоне.
Некоторые фрукты, такие как личи, помело, бананы и сливы, успешно экспортируются в Китай, Японию, Республику Корея, Тайвань (Китай), Австралию, ЕС и США.

Только в провинции Футхо насчитывается почти 32 000 гектаров основных фруктовых культур, включая более 11 900 гектаров помело, 5 500 гектаров бананов и 4 000 гектаров апельсинов и мандаринов. В провинции выдано более 370 кодов посадочных площадей, построены десятки упаковочных комплексов и сертифицированных OCOP продуктов, некоторые из которых уже экспортируются в Китай и ЕС. Модели устойчивого земледелия широко распространяются благодаря применению VietGAP, органических удобрений, эффективной ирригации и методов борьбы с вредителями.

По данным Национального центра сельскохозяйственной пропаганды, производство фруктов в регионе по-прежнему сталкивается с проблемами, включая нехватку капитала, технологий и стандартизации, а также разрозненность районов выращивания, которая препятствует механизации и развитию цепочки создания стоимости.

Кроме того, экспортные рынки предъявляют строгие требования к карантину, кодам посадочных площадей и чистоте выращивания, в то время как внутренние потребители все чаще требуют сертифицированную продукцию.

На форуме фермеры, ученые, представители бизнеса и официальные лица обменялись мнениями по поводу решений, направленных на стимулирование выращивания фруктов в северной средней полосе и горном регионе Вьетнама. Обсуждались вопросы доступа на рынки, сортов растений, методов выращивания, сбора урожая, сохранения, переработки и соблюдения стандартов качества для внутреннего потребления и экспорта.

Ле Куок Тхань, директор Национального центра сельскохозяйственной пропаганды, сказал, что форум предоставил всесторонний обзор производства фруктов в регионе и помог повысить осведомленность садоводов о стандартах качества как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

В рамках форума делегаты посетили высокоурожайную модель выращивания помело в общине Чанмонг, провинция Футхо.

ИЖВ/ВИА

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