НОВОСТИ
Северный горный район стремится увеличить внутреннее потребление и экспорт фруктов
Возникли производственные кластеры по выращиванию таких ключевых фруктов, как личи в Люкнган (теперь часть Бакнинь), апельсин и помело в Туенкуанге и Футхо, слива в Шонла и Лаокае, а также заварное яблоко в Лангшоне.
Некоторые фрукты, такие как личи, помело, бананы и сливы, успешно экспортируются в Китай, Японию, Республику Корея, Тайвань (Китай), Австралию, ЕС и США.
Только в провинции Футхо насчитывается почти 32 000 гектаров основных фруктовых культур, включая более 11 900 гектаров помело, 5 500 гектаров бананов и 4 000 гектаров апельсинов и мандаринов. В провинции выдано более 370 кодов посадочных площадей, построены десятки упаковочных комплексов и сертифицированных OCOP продуктов, некоторые из которых уже экспортируются в Китай и ЕС. Модели устойчивого земледелия широко распространяются благодаря применению VietGAP, органических удобрений, эффективной ирригации и методов борьбы с вредителями.
По данным Национального центра сельскохозяйственной пропаганды, производство фруктов в регионе по-прежнему сталкивается с проблемами, включая нехватку капитала, технологий и стандартизации, а также разрозненность районов выращивания, которая препятствует механизации и развитию цепочки создания стоимости.
Кроме того, экспортные рынки предъявляют строгие требования к карантину, кодам посадочных площадей и чистоте выращивания, в то время как внутренние потребители все чаще требуют сертифицированную продукцию.
На форуме фермеры, ученые, представители бизнеса и официальные лица обменялись мнениями по поводу решений, направленных на стимулирование выращивания фруктов в северной средней полосе и горном регионе Вьетнама. Обсуждались вопросы доступа на рынки, сортов растений, методов выращивания, сбора урожая, сохранения, переработки и соблюдения стандартов качества для внутреннего потребления и экспорта.
Ле Куок Тхань, директор Национального центра сельскохозяйственной пропаганды, сказал, что форум предоставил всесторонний обзор производства фруктов в регионе и помог повысить осведомленность садоводов о стандартах качества как для внутреннего потребления, так и для экспорта.
В рамках форума делегаты посетили высокоурожайную модель выращивания помело в общине Чанмонг, провинция Футхо.