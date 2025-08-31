НОВОСТИ
Северные туристические объекты освещаются в честь празднования Национального дня
Изюминкой мероприятия является фестиваль пива Tam Coc 2025, который объединяет отечественные и международные бренды пива, а также фирменные продуктовые лавки Ниньбиня, музыкальные представления и шоу народной культуры.
Посетители Ниньбиня также могут насладиться разнообразными играми в аквапарке Sun World Ha Nam, а также фейерверками вечером 31 августа на улице Летхайто в древнем квартале Хоалы и 2 сентября на площади Динь Тьен Хоанг.
Ожидается, что в этом году спрос на исторический и познавательный туризм в провинции Туенкуанг возрастет как среди местных, так и международных путешественников. Туристические компании отреагировали на это разработкой новых туров и маршрутов для обслуживания посетителей.
Нгуен Ван Чай, директор Ha Giang Tre Travel, сообщил, что компания запустила туры, которые соединяют национальное кладбище павших бойцов Висуйен, высоту 468, карстовое плато Донгван, рисовые поля с террасами Хоанг Шу Фи, гидроэлектростанцию Туйенкуанг и национальный памятник особое значение Танчао, предлагая путешественникам новые и увлекательные впечатления из Туйенкуанга.
С 30 августа по 2 сентября в отеле Flamingo Heritage Onsen & Resort пройдет серия мероприятий на тему “Гордость Вьетнама – путешествие по региону наследия”.
Тем временем туристическая ассоциация Туенкуанг представила пешеходный тур, начинающийся с Наныа, через леса в зону безопасности Диньхоа в провинции Тхайнгуен.
По словам Лай Куок Тиня, председателя туристической ассоциации Туенкуанг, этот тур - больше, чем просто прогулка; это путешествие в прошлое, напоминающее сегодняшним поколениям о необходимости ценить мир, независимость и свободу, при этом более ответственно относиться к своим семьям и нации.
Фам Дык Нам, председатель Народного комитета общины Донгван, сказал, что все отели и гостевые дома в Донгване полностью забронированы на время празднования Национального дня, а местные поставщики туристических услуг стремятся улучшить качество обслуживания, сохраняя культурную самобытность и защищая окружающую среду.
Чтобы удовлетворить потребности в жилье во время отпуска, Департамент культуры, спорта и туризма Туенкуанга составил список из 1478 объектов размещения, включая отели, гостевые дома и семьи с проживанием в семьях, соответствующие туристическим стандартам.
Туристические объекты в Лаокае также активно готовятся к началу сезона. В Мукангчае было обновлено более 100 домов с проживанием в семьях и пансионатах, во многих из которых были добавлены новые экскурсии и опубликованы цены на проживание.
В квартале Сапа проходит осенний фестиваль, который продлится до 4 октября и будет включать в себя, среди прочего, показы традиционных костюмов и танцевальные представления, программы по изучению культуры высокогорья и многое другое.
В Sun World Fansipan Legend проходит фестиваль, на котором демонстрируются традиционные ритуалы и повседневные занятия в сезон сбора урожая в этнических общинах Лаокая.