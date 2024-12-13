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Сделка с NVIDIA - стратегический катализатор технологического роста Вьетнама
Вьетнам занял видное место на рынке ИИ в регионе. По данным Statista, глобальной платформы для сбора данных и бизнес-аналитики, прогнозируется, что объем рынка ИИ во Вьетнаме достигнет 753,4 млн долларов США в 2024 году, а совокупный годовой темп роста составит 28,36 % в период с 2024 по 2030 год. Этот темп роста практически совпадает со средним региональным показателем в 28,53 %, демонстрируя способность Вьетнама быстро адаптироваться к глобальным технологическим переходам, чему способствуют иностранные инвестиции. По результатам исследования готовности к ИИ, проведенного британской компанией Oxford Insights, Вьетнам занял 39-е место из 139 стран, поднявшись на 19 позиций по сравнению с предыдущим годом. В Юго-Восточной Азии Вьетнам входит в пятерку лучших стран, где работают более 5 000 инженеров, 7 000 специалистов по ИИ и около 500 стартапов, ориентированных на ИИ.
Технологическому подъему Вьетнама способствовало несколько факторов, а прочной основой послужила молодая и динамичная рабочая сила с конкурентоспособной стоимостью труда. Вьетнам занимает третье место в Юго-Восточной Азии по количеству инвестиционных сделок со стартапами и общему объему венчурного капитала. В последние годы многочисленные технологические «единороги» и отечественные стартапы успешно освоили ландшафт искусственного интеллекта. Кроме того, стратегическое географическое положение страны, расположенной в непосредственной близости от Китая и Индии, облегчает связь с ключевыми потенциальными рынками. Кроме того, важную роль играют последовательные усилия правительства по поддержанию экономического роста и созданию благоприятной для инноваций бизнес-среды.
Что касается стратегических инвестиций NVIDIA во Вьетнам, которые знаменуют собой трансформационный сдвиг в становлении страны как будущего центра инноваций в области ИИ в Юго-Восточной Азии. Создание двух центров ИИ, а также партнерство с такими ключевыми местными игроками, как VinBrain и FPT Corporation, демонстрирует растущую значимость Вьетнама в глобальной экосистеме ИИ. Сочетание стратегических преимуществ Вьетнама - молодой квалифицированной рабочей силы, процветающей экосистемы стартапов, местоположения и благоприятной государственной политики - создает идеальную среду для дальнейшего технологического прогресса и иностранных инвестиций.
Поскольку Вьетнам стремится перейти от низкорентабельного производства к высокорентабельному, основанному на инновациях, эти последние события предвещают многообещающее будущее как отечественным, так и международным заинтересованным сторонам в секторе искусственного интеллекта страны.