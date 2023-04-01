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НОВОСТИ

Сдвиги в отношениях Вьетнама и Ватикана

10-е заседание совместной рабочей группы Вьетнама и Святого Престола (Ватикан) под руководством заместителя министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханга, главы вьетнамской делегации и заместителя секретаря Святого престола по отношениям с государствами (замглавы МИД) монсеньора Мирослава Вачовски, главы делегации Ватикана, состоялось в Ватикане 31 марта. По сообщению корреспондента ВИА в Риме, на встрече стороны обменялись в духе дружбы, взаимопонимания и уважения положением Вьетнама и Святым Престолом, а также вопросами, связанными с католической церковью Вьетнама.

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг подтвердила, что Вьетнам последовательно проводит политику уважения и обеспечения свободы вероисповедания и религии людей, власти всех уровней всегда уделяют внимание и создают благоприятные условия для деятельности религий, в том числе католицизма. Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг попросила Святой Престол обратить внимание и направить вьетнамскую католическую общину, чтобы она придерживалась и сопровождала государство и народ, способствуя общему развитию страны, продвигая культурные ценности, культуру и этику католицизма, тем самым содействие развитию отношений между Вьетнамом и Святым Престолом.

Заместитель министра иностранных дел Святого Престола Мирослав Вачовски подтвердил, что Святой Престол всегда хотел, чтобы Католическая церковь Вьетнама действовала в соответствии с вьетнамскими законами и вносила позитивный вклад в развитие страны в духе учения Церкви «жить по Евангелию в сердце нации», «добрые миряне должны быть хорошими гражданами».

Обе стороны оценили, что отношения между Вьетнамом и Святым Престолом за последнее время достигли значительного прогресса, включая периодические контакты и консультации, обмен делегациями высокого уровня из Вьетнама и Святейшего Престола, а также регулярные пастырские визиты двух сторон. Постоянный представитель, специальный посланник при Святом Престоле, архиепископ Марек Залевский.

Стороны обсудили и в основном согласовали регламент работы Постоянного представителя Святого Престола и Офиса Постоянного представителя Святого Престола во Вьетнаме.

По этому случаю заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг и делегация имели встречу с министром иностранных дел Святого Престола Полом Галлахером.

ИЖВ/ВИА

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