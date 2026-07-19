НОВОСТИ
Связи между народами и культурный обмен – основа дружественных отношений между Вьетнамом и Таиландом
В своём основном докладе «Будущее отношений между Таиландом и Вьетнамом после 50 лет дипломатических отношений» Посол Фам Вьет Хунг подчеркнул значение семинара, отметив важную роль университетов не только в сохранении общей исторической памяти, но и в формировании будущего двустороннего партнёрства посредством образования, научных исследований и укрепления связей между народами.
По словам посла, Таиланд занимает особое место в современной истории Вьетнама как единственная страна Юго-Восточной Азии, где Президент Хо Ши Мин жил и вёл революционную деятельность. В период пребывания в Таиланде в 1928–1929 годах под именем Тхан Тьин он пользовался глубоким уважением и любовью не только со стороны вьетнамской общины, но и многих жителей Таиланда. Сегодня мемориальные комплексы, посвящённые Президенту Хо Ши Мину в провинциях Накхонпханом, Удонтхани и Пхичит, остаются символами исторической дружбы и взаимного уважения между народами двух стран.
Таиландская культура становится всё более близкой вьетнамской общественности, тогда как традиционная культура и туристический потенциал Вьетнама вызывают всё больший интерес у жителей Таиланда. Только в 2025 году страны посетили более 1,1 млн туристов, что свидетельствует об укреплении контактов между двумя обществами. Вьетнамская община в Таиланде, насчитывающая более 100 тыс. человек, на протяжении многих лет служит бесценным мостом дружбы, сохраняя вьетнамскую культуру и одновременно внося активный вклад в социально-экономическое развитие Таиланда. На местном уровне около 20 пар городов и провинций-побратимов расширяют сотрудничество в сферах образования, культуры, туризма и бизнеса, делая преимущества двусторонних отношений ближе к людям.
Посол Фам Вьет Хунг подчеркнул, что именно прочные связи между народами двух стран придают отношениям между Вьетнамом и Таиландом жизненную силу, устойчивость и особый смысл. По этому случаю он также предложил ряд мер по дальнейшему развитию гуманитарных и культурных обменов, включая расширение образовательного сотрудничества посредством обмена студентами и преподавателями, проведения совместных исследований и укрепления партнёрства между университетами двух стран; содействие более широкому языковому и культурному обмену за счёт расширения преподавания тайского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка в Таиланде, а также поддержки программ по изучению Таиланда и Вьетнама; развитие туризма, молодёжных обменов и сотрудничества между местными сообществами благодаря улучшению транспортной и гуманитарной взаимосвязанности.
«И, наконец, не менее важно сохранять общее историческое наследие, объединяющее наши страны, включая мемориальные комплексы Президента Хо Ши Мина в Таиланде, чтобы будущие поколения продолжали бережно хранить прочную дружбу между народами двух государств», — подчеркнул посол.
В ходе семинара участники продемонстрировали глубокий интерес к Вьетнаму и хорошее знание страны, представив доклады на темы «Тенденции и ориентиры социально-экономического развития Вьетнама» и «Эпоха подъёма нации». Особое внимание привлекла дискуссия «Преподавание и изучение вьетнамского языка в Таиланде», в которой приняли участие учёные и преподаватели ведущих университетов страны, включая Университет Чулалонгкорн, Университет Чиангмая, Университет Тхаммасат, Университет Рамкхамхэнг и Университет Раджабхат Удонтхани.
Доцент, кандидат наук Морраготвонг Пхумплаб из Университета Тхаммасат отметил, что важнейшей составляющей отношений между двумя странами являются именно связи между людьми, а вьетнамский язык становится ключом к взаимопониманию и сближению народов.
В свою очередь преподаватель Танаттха Джантем из Университета Наресуан отметила, что всё больше таиландских университетов открывают программы преподавания вьетнамского языка, а нынешний семинар стал важной площадкой для обмена опытом между преподавателями этой дисциплины. По её словам, как преподавателя тайского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка в Таиланде, знание языков друг друга способствует совместному социально-экономическому развитию двух стран.