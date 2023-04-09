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Связи вьетнамских предприятий с транснациональными корпорациями

Обрабатывающая промышленность является привлекательной сферой, привлекающей большой объем иностранного инвестиционного капитала во Вьетнам

Обрабатывающая промышленность является привлекательной сферой, привлекающей большой объем иностранного инвестиционного капитала во Вьетнам. Однако количество отечественных предприятий, участвующих в цепочке поставок транснациональных компаний, по-прежнему очень мало, а уровень локализации во многих отраслях обрабатывающей промышленности по-прежнему низок. Следовательно, необходимо иметь политику для продвижения этой связи еще сильнее.

По данным Министерства промышленности и торговли, в 2022 году обрабатывающая промышленность лидировала по привлечению иностранных инвестиций с зарегистрированным капиталом более 14,96 млрд. долл. США, что составляет 59,5% от общего объема зарегистрированного инвестиционного капитала. На сегодняшний день 107 стран и территорий инвестировали в обрабатывающую и перерабатывающую промышленность Вьетнама.

Ограниченная конкурентоспособность

На протяжении многих лет Вьетнам всегда оценивался как одна из стран с быстрым экономическим ростом в регионе. Достижения процесса индустриализации и модернизации создали прекрасную основу для социально-экономического развития страны. В котором, обрабатывающая и перерабатывающая промышленность играет важную роль, так как она считается главной опорой экономики, является основой и движущей силой роста всей промышленности Вьетнама.

По словам заместителя директора Департамента содействия торговле (Министерство промышленности и торговли) Ле Хоанг Тай, это также отрасль, которая всегда привлекает большой объем иностранного инвестиционного капитала, отраженного в ПИИ в отрасли, на долю которой обычно приходится самая высокая доля в количество проектов и зарегистрированного капитала, особенно в ключевых отраслях, таких как телекоммуникации, электроника и информационные технологии, производство стали, цемента, текстиля, обуви... с появлением многих ведущих транснациональных компаний, таких как Samsung, Toyota, Honda, LG.

Однако только чуть более 300 чисто вьетнамских предприятий смогли участвовать в цепочках поставок этих транснациональных корпораций. Например, электронная промышленность Вьетнама за последние 10 лет всегда фигурировала на карте мирового экспорта электроники, но она импортирует большую часть своих компонентов (почти 90%), особенно основные компоненты должны быть импортными и их до 97%, специализированные компоненты до 92%, механические компоненты до 82%, резиновые компоненты 87%,... в то время как доля компонентов, закупаемая у отечественных производителей, составляет очень небольшую часть.

Вице-председатель и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации вспомогательных отраслей (VASI) Чыонг Тхи Чи Бинь сказал, что установление связей с многонациональными компаниями — это кратчайший путь для вьетнамских предприятий к участию в глобальной цепочке поставок, но количество успешных предприятий все еще не такое большое...

Рычаг политики

По словам г-жи Чи Бинь, несмотря на то, что вьетнамские предприятия могут производить комплектующие и запасные части, отвечающие требованиям качества, им по-прежнему сложно конкурировать по цене с зарубежными предприятиями вспомогательной отрасли. Таким образом, чтобы вьетнамские предприятия вспомогательной промышленности развивались и более глубоко участвовали в цепочке связей суперпроизводителей необходимо сокращение производственных затрат.
В частности, предприятия должны иметь лучший доступ к кредитам за счет льготных кредитов, гарантии без залога и т. д. Наряду с этим улучшается доступ к земле, производственным помещениям, процедурам строительства заводов.

С точки зрения стратегии необходимо увеличивать размер предприятий вспомогательной промышленности, формировать кластеры предприятий и экосистемы для производства полных компонентов. «Самое главное, необходимо эффективно реализовывать политику поддержки, создавая благоприятные условия для того, чтобы предприятия могли сосредоточиться на производстве», - подчеркнула г-жа Чи Бинь.

Глава отдела вспомогательной промышленности (Департамент промышленности, Министерство промышленности и торговли) Ле Хуен Нга поделилась тем, что, хотя обрабатывающая промышленность является привлекательной сферой, привлекающей большой объем иностранного инвестиционного капитала во Вьетнам, тем не менее, текущая политика по развитию вспомогательной промышленности по-прежнему проблемная, поскольку отсутствуют эффективные механизмы, связывающие предприятия поставщиков с ведущими компаниями.

Эксперты рекомендуют, что государству необходимо создать благоприятные условия для отечественных предприятий, чтобы иметь лучшую среду для развития, повысить производительность, эффективность производства и бизнеса; создать благоприятные условия для того, чтобы отечественные предприятия могли обращаться и учиться на опыте иностранных предприятий в области операций и управления.

Со стороны бизнеса они также нуждаются в самообновлении, повышении своей конкурентоспособности, создании экосистемы вспомогательной промышленности, чтобы иметь возможность сотрудничать с крупными многонациональными корпорациями, тем самым более глубоко участвуя в глобальной цепочке создания стоимости.

ВИА

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