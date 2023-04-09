Связи вьетнамских предприятий с транснациональными корпорациями

Обрабатывающая промышленность является привлекательной сферой, привлекающей большой объем иностранного инвестиционного капитала во Вьетнам. Однако количество отечественных предприятий, участвующих в цепочке поставок транснациональных компаний, по-прежнему очень мало, а уровень локализации во многих отраслях обрабатывающей промышленности по-прежнему низок. Следовательно, необходимо иметь политику для продвижения этой связи еще сильнее.

По данным Министерства промышленности и торговли, в 2022 году обрабатывающая промышленность лидировала по привлечению иностранных инвестиций с зарегистрированным капиталом более 14,96 млрд. долл. США, что составляет 59,5% от общего объема зарегистрированного инвестиционного капитала. На сегодняшний день 107 стран и территорий инвестировали в обрабатывающую и перерабатывающую промышленность Вьетнама.

Ограниченная конкурентоспособность

На протяжении многих лет Вьетнам всегда оценивался как одна из стран с быстрым экономическим ростом в регионе. Достижения процесса индустриализации и модернизации создали прекрасную основу для социально-экономического развития страны. В котором, обрабатывающая и перерабатывающая промышленность играет важную роль, так как она считается главной опорой экономики, является основой и движущей силой роста всей промышленности Вьетнама.

По словам заместителя директора Департамента содействия торговле (Министерство промышленности и торговли) Ле Хоанг Тай, это также отрасль, которая всегда привлекает большой объем иностранного инвестиционного капитала, отраженного в ПИИ в отрасли, на долю которой обычно приходится самая высокая доля в количество проектов и зарегистрированного капитала, особенно в ключевых отраслях, таких как телекоммуникации, электроника и информационные технологии, производство стали, цемента, текстиля, обуви... с появлением многих ведущих транснациональных компаний, таких как Samsung, Toyota, Honda, LG.

Однако только чуть более 300 чисто вьетнамских предприятий смогли участвовать в цепочках поставок этих транснациональных корпораций. Например, электронная промышленность Вьетнама за последние 10 лет всегда фигурировала на карте мирового экспорта электроники, но она импортирует большую часть своих компонентов (почти 90%), особенно основные компоненты должны быть импортными и их до 97%, специализированные компоненты до 92%, механические компоненты до 82%, резиновые компоненты 87%,... в то время как доля компонентов, закупаемая у отечественных производителей, составляет очень небольшую часть.

Вице-председатель и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации вспомогательных отраслей (VASI) Чыонг Тхи Чи Бинь сказал, что установление связей с многонациональными компаниями — это кратчайший путь для вьетнамских предприятий к участию в глобальной цепочке поставок, но количество успешных предприятий все еще не такое большое...

Рычаг политики

По словам г-жи Чи Бинь, несмотря на то, что вьетнамские предприятия могут производить комплектующие и запасные части, отвечающие требованиям качества, им по-прежнему сложно конкурировать по цене с зарубежными предприятиями вспомогательной отрасли. Таким образом, чтобы вьетнамские предприятия вспомогательной промышленности развивались и более глубоко участвовали в цепочке связей суперпроизводителей необходимо сокращение производственных затрат.

В частности, предприятия должны иметь лучший доступ к кредитам за счет льготных кредитов, гарантии без залога и т. д. Наряду с этим улучшается доступ к земле, производственным помещениям, процедурам строительства заводов.

С точки зрения стратегии необходимо увеличивать размер предприятий вспомогательной промышленности, формировать кластеры предприятий и экосистемы для производства полных компонентов. «Самое главное, необходимо эффективно реализовывать политику поддержки, создавая благоприятные условия для того, чтобы предприятия могли сосредоточиться на производстве», - подчеркнула г-жа Чи Бинь.



Глава отдела вспомогательной промышленности (Департамент промышленности, Министерство промышленности и торговли) Ле Хуен Нга поделилась тем, что, хотя обрабатывающая промышленность является привлекательной сферой, привлекающей большой объем иностранного инвестиционного капитала во Вьетнам, тем не менее, текущая политика по развитию вспомогательной промышленности по-прежнему проблемная, поскольку отсутствуют эффективные механизмы, связывающие предприятия поставщиков с ведущими компаниями.

Эксперты рекомендуют, что государству необходимо создать благоприятные условия для отечественных предприятий, чтобы иметь лучшую среду для развития, повысить производительность, эффективность производства и бизнеса; создать благоприятные условия для того, чтобы отечественные предприятия могли обращаться и учиться на опыте иностранных предприятий в области операций и управления.

Со стороны бизнеса они также нуждаются в самообновлении, повышении своей конкурентоспособности, создании экосистемы вспомогательной промышленности, чтобы иметь возможность сотрудничать с крупными многонациональными корпорациями, тем самым более глубоко участвуя в глобальной цепочке создания стоимости.