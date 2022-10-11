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Свыше 171 тысячи налогоплательщиков использует налоговое приложение eTax Mobile
С 27 сентября, зафиксировано 171.871 загрузка и установление приложения eTax Mobile, на котором осуществлено 74.765 операций на сумму более 320 млрд. донгов.
Наряду с тем, электронная система налоговой декларации внедряется во всех 63 провинциях и городах и 100% налоговых департаментах, 872.701 среди общего количества 873.297 предприятий использует эту услугу, что составляет 99,93%. С 1 января по 27 сентября 2022 года всего поданы 14.532.945 налоговых деклараций.
Также по 27 сентября, количество предприятий, зарегистрированных на использование электронного налогового платежа составило 865.053, что достигает 99,11%. Предприятия существовали 2.854.150 электронных налоговых операций на сумму 627.234 млрд. донгов и 48.707.107 долларов США.