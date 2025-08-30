Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Световое шоу «Сияющий Ханой» у озера Хоанкием

Световое представление под названием «Сияющий Ханой» прошло с 20:00 до 22:00 29–30 августа в районе озера Хоанкием. Зрители увидели 3D-mapping проекцию на башне Черепахи в сочетании с уникальной системой водного экрана. Программа стала подарком жителям столицы в честь 80-летия Дня независимости 2 сентября.
Вечером 29 августа состоялось шоу с темой «Собрание Тханглонга», возвращающее зрителей к легендам об основании столицы — от переноса столицы до победоносной Августовской революции и провозглашения Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам). Фото: ВИА.
Вечер 30 августа прошёл под темой «Звуки Ханоя», погрузив зрителей в мир воспоминаний и повседневных образов, превратившихся в нежные мелодии столицы, отражённые в мерцающем свете на водной глади озера Хоанкием.

В шоу использованы современные технологии проекции: спецэффекты на водяной завесе, mapping на реальные архитектурные объекты, лазерные установки и мощные прожекторы, создающие лучи, сканирующие небо и отражающиеся в озере, а также приёмы пространственного взаимодействия, превращающие пейзаж озера Хоанкием в «живые декорации». Озеро стало открытой сценой, где история, культура и технологии переплетаются в уникальном аудиовизуальном опыте.

Посредством языка света и визуального искусства были ярко воссозданы героические исторические вехи и характерные истории Ханоя, подарив публике новый и эмоциональный способ их переживания.

ИЖВ/ВИА

