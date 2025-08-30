Световое шоу «Сияющий Ханой» у озера Хоанкием

Вечером 29 августа состоялось шоу с темой «Собрание Тханглонга», возвращающее зрителей к легендам об основании столицы — от переноса столицы до победоносной Августовской революции и провозглашения Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам). Фото: ВИА.