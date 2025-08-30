НОВОСТИ
Световое шоу «Сияющий Ханой» у озера Хоанкием
Вечер 30 августа прошёл под темой «Звуки Ханоя», погрузив зрителей в мир воспоминаний и повседневных образов, превратившихся в нежные мелодии столицы, отражённые в мерцающем свете на водной глади озера Хоанкием.
В шоу использованы современные технологии проекции: спецэффекты на водяной завесе, mapping на реальные архитектурные объекты, лазерные установки и мощные прожекторы, создающие лучи, сканирующие небо и отражающиеся в озере, а также приёмы пространственного взаимодействия, превращающие пейзаж озера Хоанкием в «живые декорации». Озеро стало открытой сценой, где история, культура и технологии переплетаются в уникальном аудиовизуальном опыте.
Посредством языка света и визуального искусства были ярко воссозданы героические исторические вехи и характерные истории Ханоя, подарив публике новый и эмоциональный способ их переживания.