Сбор средств на установку мемориальной стелы жертвам «оранжевого агента» во Франции



Это станет первым мемориальным сооружением во Франции и в Европе, посвящённым миллионам людей, которые до сих пор страдают от последствий этого химического вещества.

Кампания по сбору средств инициирована Комитетом поддержки Чан То Нга с целью собрать 10 489 евро для завершения проекта установки мемориальной стелы. Проект направлен не только на увековечение памяти жертв «оранжевого агента», но и на повышение осведомлённости международной общественности о долгосрочных последствиях этого химического вещества для человека и окружающей среды. Ожидается, что мемориал будет торжественно открыт уже весной этого года.

Проект был запущен в 2022 году по инициативе Александра Флорентена, члена Совета города Парижа, после процесса координации с администрацией 13-го округа и рядом общественных организаций. В рамках проекта в декабре 2025 года в парке Шуази было посажено дерево давидия (Davidia involucrata), происходящее из Азии, как символ памяти. Рядом с этим деревом будет установлена стеклянная мемориальная стела с иллюстрацией, выполненной художником Ким Доан Куоком — членом организации Collectif Vietnam-Dioxine. Мемориал вызывает образ мангровых лесов — символа стойкой жизненной силы перед суровой природой, а также напоминает о территориях, серьёзно загрязнённых и разрушенных «оранжевым агентом».

В настоящее время проект получает активную поддержку многих общественных организаций и французско-вьетнамских объединений, включая Общество франко-вьетнамской дружбы (AAFV), Ассоциацию ветеранов Французской Республики (ARAC), Ассоциацию Chevilly Larue Yen Bai, организацию Cap Vietnam, Центр информации и документации по современному Вьетнаму (CID Vietnam), Комитет побратимства Villejuif, Collectif Vietnam-Dioxine, Фонд предупреждения об «оранжевом агенте»/диоксине (FaAOD), Движение за мир, Французский комитет в поддержку Деревни дружбы Ванкань, организацию Orange DiHoxyn, Ассоциацию Song Viet, Союз вьетнамцев во Франции (UGVF), а также Ассоциацию «Вьетнам — дети, жертвы диоксина» (VNED).