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Сбор средств в государственный бюджет за пять месяцев превысил 48% от сметы
Из 20 поступлений и налогов, 12 достигли относительно высокого уровня сбора (выше 48%), в то время как другие имели более низкий доход, включая налог на охрану окружающей среды, который был эквивалентен 53% от аналогичного периода прошлого года, регистрационный сбор 72,5%, плата за землепользование 44,6%, и плата за аренду земли и водной поверхности 48,9%.
По данным главного управления, в 17 из 63 провинций страны и городов с центральным подчинением зафиксирован высокий уровень собираемости бюджетных средств (свыше 48%). В нескольких провинциях и городах наблюдался медленный прогресс - менее 35% от сметы, а именно в Лаокай, Тайнгуен, Куангбинь, Куангчи, Лайчау, Тайбинь, Ниньбинь, Туенкуанг, Биньфыок, Фуйен, Хажанг, Хоабинь и Шонла.
С начала этого года сектор определил потенциальные источники доходов для восполнения любых недостатков, усиления проверок для предотвращения бюджетных потерь и взыскания задолженности по налогам, стремясь таким образом выполнить целевые показатели по доходам государственного бюджета на 2023 год.