Сборная U23 Вьетнама победила сборную U23 Индонезию в первом матче в рамках SEA Games 31

Нападающий Нгуен Тьен Линь празднует свой гол. Фото: ВИА

Вечером 6 мая сборная U23 Вьетнама одержала победу со счетом 3:0 над сборной U23 Индонезии в первом матче в рамках 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) на стадионе Вьетчи, город Вьетчи (Футхо).

Сразу после стартового свистка темп матча был доведен до апогея игрой в центре поля. В первой половине первого тайма вьетнамские игроки постоянно создавали атакующие моменты по обеим сторонам фланга соперника. С другой стороны, сборная U23 Индонезия оказалась непростым противником, которого можно было бы просто запугать. Она очень быстро использовала возможности для создания контратак. Однако оборона сборной U23 Вьетнама выступила отлично, из-за чего сборной U23 Индонезии было сложно угрожать воротам вратаря Ван Тоана.

После первых 45 минут счет матча на стадионе Вьетчи по-прежнему был 0:0. На 54-й минуте Ле Ван До дал пас Нгуен Тьен Линю, который забил гол с угла и открыл счет 1:0 для Вьетнама. На 74-й минуте капитан сборной U23 Вьетнама. До Хунг Зунг побежал вперед, чтобы получить мяч, и столкнулся с вратарем Сатрио. Он спокойно подобрал мяч правой ногой и забил второй гол.

4 минуты спустя Нгуен Тьен Линь был близок к тому, чтобы сделать дубль после того, как мяч получил мяч из угла, но промазал.

На 87-й минуте, после того как Ле Ван Суан обошел соперников и пробил мяч в перекладину, Ле Ван До нанес удар из-за пределов штрафной зоны и, к удивлению вратаря Сатрио, попал в цель.

На этих Играх Юго-Восточной Азии Вьетнам и Индонезия попали в группу А вместе с Мьянмой, Филиппинами и Восточным Тимором.

В предыдущем матче группы А Филиппины обыграли Восточный Тимор со счетом 4:0.