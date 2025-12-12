Сборная Вьетнама U22 вышла в полуфинал

Перед последним туром обе команды имели по 3 очка, однако Вьетнам U22 временно занимал более низкую позицию из-за худшей разницы мячей. Несмотря на то что для выхода из группы команде достаточно было и ничьей, главный тренер Ким Сан Сик продемонстрировал настрой на победу, проведя смелые перестановки. Наиболее примечательным стало дебютное появление натурального форварда Виктора Ле — на позиции центрального нападающего, а также выдвижение Кхуат Ван Кханга на правый фланг атаки.



Сразу после стартового свистка сборная Вьетнама U22 взяла игру под контроль, активно прессингуя соперника. Высокая подвижность Динь Бака на фланге стала «ключом» к созданию опасных моментов.

На 11-й минуте после углового с левого фланга Динь Бак сделал точный навес, и Хиеу Минь, выпрыгнув выше всех, нанёс точный удар головой, открыв счёт — 1:0. На 22-й минуте вновь Динь Бак, прорвавшись по левому краю до лицевой линии, прострелил в центр штрафной, где Минь Фук в касание удвоил преимущество.



Во втором тайме, имея комфортное преимущество, сборная Вьетнама U22 снизила темп игры и перешла на осторожную тактику — оборона с быстрыми переходами в контратаку, чтобы обеспечить максимальную надёжность.



В итоге сборная Вьетнама U22 обыграла Малайзию U22 со счётом 2:0. Этот результат позволил команде Ким Сан Сика уверенно занять первое место в группе B и получить психологическое преимущество перед полуфиналом 33-х Игр ЮВА.