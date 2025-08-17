НОВОСТИ
Сборная Вьетнама по футзалу готовится к отборочным матчам Азиатского чемпионата 2026 года
В состав основного состава входят такие опытные игроки, как вратарь Фам Ван Ту, а также Фам Дык Хоа, Нгуен Мань Зунг и Чау Зоан Фат.
Также в команде остались такие восходящие таланты, как Чан Куанг Нгуен, Чинь Конг Дай, Ву Нгок Ань и Нгуен Да Хай – лучший игрок Национального кубка по футзалу 2025 года.
Заметным исключением является голкипер-ветеран Хо Ван И, который восстанавливается после операции на передней крестообразной связке и пропустит как минимум шесть месяцев.
Команда соберется в Хошимине 18 августа, а затем отправится в Кувейт для тренировок с 9 по 14 сентября, включая две товарищеские игры против Кувейта 11 и 13 сентября. Затем они отправятся в Китай на отборочные матчи.
В отборочных турнирах 2026 года примет участие 31 команда в восьми группах. Восемь победителей групп и семь лучших, занявших вторые места, присоединятся к принимающей Индонезии в финале в январе 2026 года. Вьетнам находится в группе E вместе с Ливаном, Китаем и Гонконгом (Китай) и сыграет с Гонконгом 20 сентября, с Китаем 22 сентября и с Ливаном 24 сентября.