НОВОСТИ

Сборная Вьетнама по футзалу готовится к отборочным матчам Азиатского чемпионата 2026 года

Главный тренер сборной Вьетнама по футзалу Диего Джустоцци объявил состав из 20 игроков, которые начнут подготовку к отборочным матчам Кубка Азии по футзалу 2026 года, сообщила Федерация футбола Вьетнама (VFF).
  Сборная Вьетнама по футзалу соберется в Хошимине 18 августа, а затем отправится в Кувейт на тренировки с 9 по 14 сентября. Фото: VFF  
В составе команды сочетаются опытные ветераны и молодые таланты, что обещает острую конкуренцию за места в составе. Два игрока впервые получили вызов в основную сборную: вратарь Чау Тхать Кхань Кыонг из клуба «Тай Шон Нам» (Хошимин) и Нгуен Куок Жау из молодежного футбольного клуба Хошимина.

В состав основного состава входят такие опытные игроки, как вратарь Фам Ван Ту, а также Фам Дык Хоа, Нгуен Мань Зунг и Чау Зоан Фат.

Также в команде остались такие восходящие таланты, как Чан Куанг Нгуен, Чинь Конг Дай, Ву Нгок Ань и Нгуен Да Хай – лучший игрок Национального кубка по футзалу 2025 года.

Заметным исключением является голкипер-ветеран Хо Ван И, который восстанавливается после операции на передней крестообразной связке и пропустит как минимум шесть месяцев.

Команда соберется в Хошимине 18 августа, а затем отправится в Кувейт для тренировок с 9 по 14 сентября, включая две товарищеские игры против Кувейта 11 и 13 сентября. Затем они отправятся в Китай на отборочные матчи.

В отборочных турнирах 2026 года примет участие 31 команда в восьми группах. Восемь победителей групп и семь лучших, занявших вторые места, присоединятся к принимающей Индонезии в финале в январе 2026 года. Вьетнам находится в группе E вместе с Ливаном, Китаем и Гонконгом (Китай) и сыграет с Гонконгом 20 сентября, с Китаем 22 сентября и с Ливаном 24 сентября.

ИЖВ/ВИА

