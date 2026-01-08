Сапа - самое быстрорастущее туристическое направление в Азии

6 января цифровая туристическая платформа Agoda сообщила, что Сапа является самым быстрорастущим направлением в Азии в 2025 году, что отражает растущий интерес международных туристов к этому самобытному горному городку Вьетнама.

Согласно данным сервиса бронирований Agoda за период с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, Сапа поднялась на 15 позиций в рейтинге 100 ведущих направлений Азии, став самым быстрорастущим туристическим пунктом региона.



Традиционный танец народности Хмонг на фестивале Гау Тао в Сапе. (Фото: ВИА)

Вслед за «горным городом в тумане» в пятёрку лидеров по росту интереса со стороны международных туристов вошли Окаяма (Япония), Бандунг (Индонезия), Мацуяма (Япония) и Такамацу (Япония).



В начале года Сапа особенно привлекает туристов благодаря мягкому прохладному горному климату и сезонам цветения, украшающим живописные горные пейзажи. Помимо природной красоты, Сапа очаровывает своими уникальными впечатлениями, от спокойной долины деревни Таван, утопающей в лёгкой дымке, до оживлённого рынка Бакха, где встречаются и торгуют представители различных этнических общин.

Путешественники также могут проехать по 2-километровой канатной дороге Мыонгхоа, проходящей над одноимённой долиной и открывающей панорамные виды на окружающие горы. Особенно благоприятным временем для посещения Сапа считается период с февраля по май, когда весенние цветы наполняют горный город яркими красками, делая его идеальным местом для новогодних и весенних путешествий.



По словам Ву Нгок Лама, директора Agoda во Вьетнаме, Сапа обладает впечатляющей природой и предлагает спокойный отдых в свежем горном воздухе, что делает её особенно привлекательной для экскурсий и активного туризма на открытом воздухе.



«Тот факт, что Сапа стала самым быстрорастущим направлением в Азии, является важным и позитивным сигналом, подтверждающим её устойчивый рост и всё большую популярность среди международных туристов», отметил директор Agoda во Вьетнаме.