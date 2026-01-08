Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Сапа - самое быстрорастущее туристическое направление в Азии

Обладая величественными природными пейзажами, богатым этнокультурным разнообразием и оживлёнными высокогорными рынками, Сапа продолжает привлекать туристов, стремящихся к подлинным, глубоким впечатлениям, отличным от динамичного ритма крупных городов. В 2025 году этот горный город стал самым быстрорастущим туристическим направлением в Азии.

6 января цифровая туристическая платформа Agoda сообщила, что Сапа является самым быстрорастущим направлением в Азии в 2025 году, что отражает растущий интерес международных туристов к этому самобытному горному городку Вьетнама.

Согласно данным сервиса бронирований Agoda за период с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, Сапа поднялась на 15 позиций в рейтинге 100 ведущих направлений Азии, став самым быстрорастущим туристическим пунктом региона.

14.jpg
Традиционный танец народности Хмонг на фестивале Гау Тао в Сапе. (Фото: ВИА)

Вслед за «горным городом в тумане» в пятёрку лидеров по росту интереса со стороны международных туристов вошли Окаяма (Япония), Бандунг (Индонезия), Мацуяма (Япония) и Такамацу (Япония).

В начале года Сапа особенно привлекает туристов благодаря мягкому прохладному горному климату и сезонам цветения, украшающим живописные горные пейзажи. Помимо природной красоты, Сапа очаровывает своими уникальными впечатлениями, от спокойной долины деревни Таван, утопающей в лёгкой дымке, до оживлённого рынка Бакха, где встречаются и торгуют представители различных этнических общин.

Путешественники также могут проехать по 2-километровой канатной дороге Мыонгхоа, проходящей над одноимённой долиной и открывающей панорамные виды на окружающие горы. Особенно благоприятным временем для посещения Сапа считается период с февраля по май, когда весенние цветы наполняют горный город яркими красками, делая его идеальным местом для новогодних и весенних путешествий.

По словам Ву Нгок Лама, директора Agoda во Вьетнаме, Сапа обладает впечатляющей природой и предлагает спокойный отдых в свежем горном воздухе, что делает её особенно привлекательной для экскурсий и активного туризма на открытом воздухе.

«Тот факт, что Сапа стала самым быстрорастущим направлением в Азии, является важным и позитивным сигналом, подтверждающим её устойчивый рост и всё большую популярность среди международных туристов», отметил директор Agoda во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top