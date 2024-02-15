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Сапа встретил более 112 тыс. туристов в новогодние выходные дни
Главным событием стал фестиваль «Культурное пространство – объединение сущностей», который был открыт 7 февраля (28 декабря по лунному календарю) Народным комитетом городского уезда Сапа. Для него был сооружен комплекс с уникальной архитектурой, гармонирующий с природным ландшафтом. В нем представлены миниатюры с местными цветами, имитирующие великолепные пейзажи Шапа, например, террасные поля Мыонгхоа, вершину Фансипан и др.
Наряду с этим, были созданы выставочные площадки, имитирующие традиционные ремесленные деревни представителей этнических меньшинств Хмонг, Зао, Тэй, Жаи, Сафо, которые занимаются плетением, ткачеством и др.