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Санкт-Петербург – символ экономического сотрудничества России с Азией и Вьетнамом
Участие в форуме уже подтвердили представители всех континентов. Особое внимание уделено участникам из Азии, так как именно восточное полушарие прочно становится центром мирового экономического роста. Вьетнам является регулярным и наиболее активным участником не только ПМЭФ, но и других деловых мероприятий, организованных российской стороной, в том числе ежегодного Восточного экономического форума. Не говоря уже о том, что на протяжении последних лет вьетнамские партнёры активно работают в формате Зоны свободной торговли Евразийского экономического союза, служа примером для многих.
Санкт-Петербург является особым символом для российско-вьетнамских отношений и в политическом плане: в июне 2023 года здесь открывается памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Открытие монумента приурочено к 100-летию прибытия Нгуен Ай Куока (Хо Ши Мина) в Петроград (так в то время назывался этот город). В рамках подготовки к этом значимому мероприятию в Санкт-Петербурге, как и чуть ранее в Москве, прошла Неделя Вьетнама. В ходе Недели прошли не только встречи российских и вьетнамских предпринимателей, на тему сотрудничества в сфере информационных технологий, но и спортивные состязания, а также состоялся концерт артистов РФ и СРВ. Следует также напомнить о давних побратимских связях города на Неве и города Хошимин, установленных в 70-х годах прошлого века.
Таким образом, ПМЭФ-2023 становится прекрасной возможностью именно в этом году вывести на новый, более высокий уровень торгово-экономическое сотрудничество РФ со странами Юго-Восточной Азии и Азии в целом, где Вьетнам стал одним из ключевых игроков. Лучшей иллюстрацией стремительного роста вьетнамской экономики, несмотря на глобальные сложности последнего времени, стал рост в 8 процентов, что является рекордом и примером для всего мира. Вьетнамские предприниматели, несомненно, поделятся этим опытом работы с партнёрами из других стран, что особенно важно именно сегодня.
В свою очередь, на форуме должны быть не только заявлены, но и фактически открыты новые возможности для развития наших экономик, с увеличением уровня взаимной торговли. Такая цель может быть достигнута только в рамках свободного, суверенного развития стран, поэтому один из главных девизов ПМЭФ звучит так: «Суверенное развитие – основа суверенного мира».
Один из акцентов в программе мероприятия будет сделан на развитии малого и среднего бизнеса, что особенно важно для стран, с активно развивающейся экономикой, так как именно их массовый рост усиливает и макроэкономические параметры. Специальные заседания в рамках форума будут посвящены и другим актуальным направлениям: креативному бизнесу, лекарственной безопасности, состоянию рынков труда, вопросам технологий, качеству жизни, включая традиционные блоки дискуссий по инновациям и инвестициям, где вьетнамские бизнесмены тоже в числе лидеров.
Организаторами форума, Фондом Росконгресс подчёркнуто, что получено огромное число предложений, более тысячи, от потенциальных участников ещё до начала мероприятия. Этот интерес обеспечивает не только живую связь между ними, но и живую, профессиональную и плодотворную дискуссию.
Активное участие Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии в ПМЭФ-2023, безусловно, даст новый импульс развитию экономических объединений региона, таких как АСЕАН. В этом смысле визит Хо Ши Мина в Петроград сто лет тому назад становится символом не только нашей общей истории, но и открывающейся эпохи, событием будущего. Истории, в которой российско-вьетнамские связи приобретают новое измерение и значение. Важно также отметить, что в проекте по установке памятника первому президенту ДРВ большую роль сыграла вьетнамская община Санкт-Петербурга, совместно с административными и общественными структурами города. Хо Ши Мина в России не только помнят, но любят и уважают как человека, что также стало поводом для установки монументального символа.
Текущие изменения в мире делают предстоящий форум событием не просто экономического, но исторического масштаба, в котором должен принят участие каждый, кто готов участвовать формировании структуры завтрашнего мира. Вьетнам всегда находится на острие эпохальных событий, поэтому нет никаких сомнений, что завтрашний мир будет строиться с его активным, непосредственным участием.