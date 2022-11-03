Самые современные лаборатории в дельте Меконга были открыты в Кантхо

Университет Кантхо (CTU) в одноименном городе в дельте Меконга недавно открыл лабораторный комплекс и высокотехнологичное здание, самые современные в своем роде в регионе, используя официальную помощь в целях развития (ОПР) от Японии.

Объекты являются частью проекта по улучшению CTU стоимостью 12,3 млн. иен (2,25 млрд. долл. США), из которых 10,45 млн. иен - ОПР, а остальная часть - от университета.

Помимо строительства инфраструктуры, проект также нацелен на развитие людских ресурсов, исследовательские проекты, оборудование и консультационные услуги.

Семиэтажный лабораторный комплекс площадью 16.654 кв. м был рассчитан на 750 человек, в то время как пятиэтажное высокотехнологичное здание общей площадью 25.713 кв. м может вместить до 1.000 человек. Они хорошо оснащены для целей профессиональной подготовки, научных исследований и обучения, обеспечивая тем самым высококвалифицированный персонал для национального развития.

Заместитель посла Японии Ватанабэ Сигэ выразил убеждение, что объекты будут способствовать достижению цели правительства Вьетнама по сокращению интенсивности выбросов парниковых газов по крайней мере на 30% к 2050 году и решению основных проблем страны, таких как продовольственная безопасность и изменение климата.