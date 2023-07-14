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Самолет Vietjet носит символ вьетнамского туризма
Тур совершается в соответствии с соглашением о спонсорстве с Национальной администрацией туризма Вьетнама в продвижении туризма и культуры Вьетнама среди местных и зарубежных друзей.
Это очередной самолет Vietjet - рекламщик туризма Вьетнама. До него были самолеты Vietjet A320 и A321, также были окрашены логотипом туризма Вьетнама и Хошимина.
Красно-желтый флот Vietjet – цвет национального флага Веьтнама и мелодия песни Hello Vietnam, несущие символы туризма, сообщения о защите окружающей среды, «Я люблю свою родину» ... стали знакомы с международными друзьями и приветствуются во всех аэропортах, куда Vietjet, став послом Вьетнама во всем мире.
Самолет A330 с логотипом туризма Вьетнама будет обслуживать пассажиров, летающих в Таиланд, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Китай, Корею, Японию, Индию, Казахстан, Австралию и т. д.