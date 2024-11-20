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Саммит G20: Премьер-министр Вьетнама поделился тремя предложениями по ускорению реализации ЦУР
Подчеркнув, что каждое действие, предпринятое сегодня, определит будущее грядущих поколений, он заявил, что Вьетнам вместе со странами, партнерами и международным сообществом готов приложить все усилия для достижения цели нулевого уровня выбросов к 2050 году, тем самым способствуя развитию зеленого, чистого, красивого и устойчивого мира для будущих поколений.
Говоря о трех предложениях, вьетнамский лидер подчеркнул, что первым важным действием, которое необходимо предпринять, является продвижение трех ключевых преобразований: цифровой трансформации, зеленой трансформации и энергетического перехода, причем цифровая трансформация является объективным требованием и основой, зеленая трансформация - ядром и руководящим направлением, а энергетическая трансформация - движущей силой для устойчивого развития и сокращения выбросов углерода.
Премьер-министр подчеркнул, что наука, технологии и инновации играют ключевую и прорывную роль, являясь ключом к процессам трансформации для устойчивого развития.
Поэтому Фам Минь Тьинь предложил G20 взять на себя ведущую роль в объединении ресурсов, обмене опытом, передаче технологий, предоставлении финансовой поддержки, укреплении потенциала и создании открытой экосистемы науки, технологий и инноваций для развивающихся стран, основываясь на принципе отказа от политизации науки, технологий и инноваций.
Второе предложение премьер-министра подчеркнул приоритетность инвестиций в развитие человеческого потенциала в соответствии с последовательным принципом, согласно которому люди являются ядром, объектом, целью, движущей силой и конечным бенефициаром развития. В нем также придается большое значение содействию социальному прогрессу, справедливости, благосостоянию и охране окружающей среды. В этом духе глава правительства высоко оценил усилия Бразилии в период ее председательства в G20 по устранению социального неравенства, особенно в отношении женщин и детей, обеспечению социальной справедливости и содействию инклюзивному развитию.
Он также подчеркнул, что эта работа необходима для устойчивого развития и справедливого энергетического перехода в интересах людей, чтобы никто не остался позади.
В заключение Фам Минь Тьинь призвал к развитию инновационного финансового сотрудничества и эффективных инвестиционных моделей, в частности, на основе государственно-частного партнерства, для разблокирования, мобилизации и эффективного использования всех имеющихся ресурсов для устойчивого развития и энергетического перехода.
Премьер-министр воспользовался случаем, чтобы объявить, что Вьетнам примет саммит "Партнерство во имя зеленого роста" и "Глобальные цели-2030" (P4G) в апреле 2025 года. Он заявил, что это отражает усилия страны по ускорению реализации мероприятий, направленных на устойчивое развитие и переход к энергетике.
Пользуясь случаем, премьер-министр объявил, что в апреле 2025 года во Вьетнаме пройдет саммит «Партнерство во имя зеленого роста» и «Глобальные цели-2030» (P4G). Он заявил, что это отражает усилия страны по активизации работы в направлении устойчивого развития и энергетического перехода.
На саммите G20 была успешно принята совместная декларация, подчеркивающая международную солидарность, многосторонний подход и общую приверженность борьбе с бедностью и содействию устойчивому развитию.
На церемонии закрытия был передан торжественный молоток для официальной передачи председательства в G20 Южной Африке, а темой саммита 2025 года, как ожидается, станут солидарность, равенство и устойчивое развитие.
Участие и ответственный вклад премьер-министра Фам Минь Тьиня в работу саммита получили высокую оценку членов G20 и приглашенных стран, что отражает растущий авторитет, роль и доверие к Вьетнаму в решении глобальных проблем.
Позже во второй половине дня премьер-министр Фам Минь Тьинь в сопровождении своей супруги и высокопоставленной делегации Вьетнама отбыл из Рио-де-Жанейро с официальным визитом в Доминиканскую Республику по приглашению президента Луиса Абинадера и его супруги.