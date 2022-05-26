Саммит Вьетнам - Азия DX 2022: для цифровой трансформации нужна синергия ресурсов

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Утром 25 мая в Ханое открылся Вьетнамско-азиатский саммит по цифровой трансформации 2022 (Vietnam - Asia DX Summit 2022) на тему «Синергия ресурсов в цифровой трансформации для развития цифровой экономики».

Форум посвящен четырем темам: цифровое правительство, цифровая экономика, цифровые предприятия, цифровая трансформация в Азии.

Выступая на форуме, г-н Нгуен Ван Кхоа, председатель Вьетнамской ассоциации услуг в области программного обеспечения и информационных технологий VINASA, поделился: «Чтобы успешно реализовать чрезвычайно сложную цель, поставленную премьер-министром, развитие цифровой экономики Вьетнама нуждается в синергии ресурсов на всех политических и экономических уровнях и секторах. Наши ресурсы в настоящее время не только недостаточны, но и фрагментированы. Синергия всех ресурсов между министерствами, отраслями, бизнесами и секторами будет создавать методичные, ориентированные программы, открытую и прозрачную политику и соответствующие цифровые экосистемы, оптимальные для вьетнамских агентств и организации».

Все конференции в рамках форума проходят в очной и онлайн-режиме. Делегаты могут смотреть прямую трансляцию на сайте: www.live.dxsummit.vn.