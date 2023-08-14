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Саммит Всемирного цветочного совета впервые пройдет во Вьетнаме
Ожидается, что в мероприятии, которое пройдет под названием «Бесконечно чарующий цветущий Вьетнам», примут участие более 500 делегатов - известных дизайнеров, экспертов, художников по оформлению цветов и ученых из более чем 20 стран мира.
Церемония открытия пройдет в Университете Далат. На ней выступят 12 международных дизайнеров, а в конкурсе цветочных композиций примут участие 40 местных и зарубежных конкурсантов.
В ходе пятидневного мероприятия будет организован целый ряд мероприятий, включая цветочную выставку, а также мастер-класс по дизайну фруктов, овощей и цветов.
В частности, ожидается, что зрители увидят впечатляющие шоу цветочной моды.
Саммит, организованный Всемирным цветочным советом (World Flower Council, WFC), впервые был проведен в 1995 году.
Его целью является почитание ценностей цветов и цветочной индустрии, а также сохранение миссии распространения мира во всем мире и обмена любовью и знаниями о цветах.