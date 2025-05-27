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Саммит АСЕАН: Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с султаном Брунея

27 мая, в рамках официального визита в Малайзию и участия в 46-м саммите АСЕАН и сопутствующих саммитах в Куала-Лумпуре, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу с султаном Брунея-Даруссалама Хаджи Хассаналом Болкиа.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Фото: ВИА  
Во время встречи султан Брунея выразил радость по поводу того, что отношения между Вьетнамом и Брунеем продолжают развиваться успешно на протяжении более 30 лет. Он выразил желание вместе с королевой посетить Вьетнам в 2025 году для укрепления дружбы и двусторонних отношений. Оценивая потенциал для дальнейшего сотрудничества, султан отметил, что у двух стран есть значительные возможности, которые необходимо активнее использовать, особенно в таких сферах, как нефть и газ, химическая промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, туризм и производство халяльной продукции.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал султану Брунея тёплые пожелания от Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, Президента Лыонга Кыонга и Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.

Премьер-министр подтвердил, что соответствующие министерства и ведомства Вьетнама будут активно сотрудничать с брунейской стороной для всесторонней подготовки визита султана и королевы во Вьетнам в 2025 году, с целью достижения конкретных и позитивных результатов.

Относительно направлений двустороннего сотрудничества Премьер-министр предложил, чтобы Бруней продолжал создавать благоприятные условия для вьетнамских предприятий, работающих в сферах нефти и газа, химической промышленности и продовольствия; выдал дополнительные лицензии вьетнамским рыболовным судам и рыбакам на ловлю в водах Брунея; а также поддержал Вьетнам в сертификации и производстве халяльной продукции с использованием богатых ресурсов страны.

По случаю встречи оба лидера договорились о дальнейшем эффективном выполнении Плана действий по реализации всестороннего партнёрства между Вьетнамом и Брунеем на период 2023–2027 годов, активизации обменов на различных уровнях и поощрении народной дипломатии, чтобы придать импульс и углубить двусторонние отношения в будущем.

ИЖВ/ВИА

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