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Саммит АСЕАН: Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с султаном Брунея
Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал султану Брунея тёплые пожелания от Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, Президента Лыонга Кыонга и Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.
Премьер-министр подтвердил, что соответствующие министерства и ведомства Вьетнама будут активно сотрудничать с брунейской стороной для всесторонней подготовки визита султана и королевы во Вьетнам в 2025 году, с целью достижения конкретных и позитивных результатов.
Относительно направлений двустороннего сотрудничества Премьер-министр предложил, чтобы Бруней продолжал создавать благоприятные условия для вьетнамских предприятий, работающих в сферах нефти и газа, химической промышленности и продовольствия; выдал дополнительные лицензии вьетнамским рыболовным судам и рыбакам на ловлю в водах Брунея; а также поддержал Вьетнам в сертификации и производстве халяльной продукции с использованием богатых ресурсов страны.
По случаю встречи оба лидера договорились о дальнейшем эффективном выполнении Плана действий по реализации всестороннего партнёрства между Вьетнамом и Брунеем на период 2023–2027 годов, активизации обменов на различных уровнях и поощрении народной дипломатии, чтобы придать импульс и углубить двусторонние отношения в будущем.