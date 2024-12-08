Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Самая южная провинция Камау стремится полностью раскрыть туристический потенциал

Всемирный биосферный заповедник Камау, включающий в себя национальный парк Камау, национальный парк У Минь Ха и прибрежные защитные леса, не только приносит значительную экономическую выгоду, но и обеспечивает чистую окружающую среду, которая может предоставить посетителям множество привлекательных возможностей для экологического туризма.

 

Директор провинциального Департамента культуры, спорта и туризма Чан Хиеу Хунг сообщил, что в настоящее время в провинции насчитывается более 30 объектов экологического и общественного туризма с разнообразными туристическими продуктами, таких как национальная туристическая зона Мыс Камау, туристическая зона Кхайлонг, заповедник птиц Нгокхиен, заповедник птиц города Камау и зона экологического туризма Камау.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Минь Луан отметил, что, используя свое географическое преимущество как самой южной провинции страны, местные власти активно создают, позиционируют и укрепляют туристический бренд Камау.

В этом году туризм в Камау пережил значительный рост. По оценкам, число посетителей провинции составит более 2,15 миллиона человек, а общий доход - около 3 триллионов донгов (118 миллиардов долларов США), что на 5,9 % больше, чем в 2023 году.

Развитие исторического и культурного туризма в уезде Чан Ван Тхой в провинции Камау находятся объекты экологического туризма и национальная историческая и культурная реликвия Хондабак, где вьетнамская полиция разгромила контрреволюционную организацию в период с 1981 по 1984 год.
Между тем, реликвия лесной деревни Водой представляет собой уникальный аспект народной войны в Камау, а мемориальное место народного артиста Нгуен Лонг Фи посвящено памяти рассказчика, известного своими юмористическими и оптимистичными народными историями, связанными с историей мелиорации и жизнью южных фермеров.

Нгуен Минь Луан отметил, что туристический маршрут, соединяющий город Камау, национальный парк У Минь Ха, Хондабак, исторические места в городе Шонгдок и лагуну Тхитыонг с мысом Камау, является одним из основных туристических маршрутов, активно эксплуатируемых многими туристическими компаниями.

Нгуен Тхе Чау, председатель Народного комитета уезда Чан Ван Тхой, сообщил, что в районе улучшается инфраструктура, способствующая развитию туризма в экологических местах, связанных с историческими и культурными реликвиями, и в ремесленных деревнях.

Между тем, в уезде Тхойбинь находится 14 национальных и провинциальных исторических и культурных объектов, а также нематериальное культурное наследие, признанное на национальном уровне, - музыка большого барабана кхмерской народности.

Чан Минь Нян, заместитель председателя Народного комитета уезда Тхойбинь, сказал, что уезд укрепляет связи между объектами экологического туризма и историко-культурными реликвиями, стремясь к 2025 году создать в уезде не менее пяти туристических маршрутов, которые будут привлекать около 50 000 посетителей.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на ежемесячном заседании правительства

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на ежемесячном заседании правительства

7 декабря правительство созвало свое ежемесячное очередное заседание под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня.
ПОДРОБНЕЕ

Top