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Самая южная провинция Камау стремится полностью раскрыть туристический потенциал
Директор провинциального Департамента культуры, спорта и туризма Чан Хиеу Хунг сообщил, что в настоящее время в провинции насчитывается более 30 объектов экологического и общественного туризма с разнообразными туристическими продуктами, таких как национальная туристическая зона Мыс Камау, туристическая зона Кхайлонг, заповедник птиц Нгокхиен, заповедник птиц города Камау и зона экологического туризма Камау.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Минь Луан отметил, что, используя свое географическое преимущество как самой южной провинции страны, местные власти активно создают, позиционируют и укрепляют туристический бренд Камау.
В этом году туризм в Камау пережил значительный рост. По оценкам, число посетителей провинции составит более 2,15 миллиона человек, а общий доход - около 3 триллионов донгов (118 миллиардов долларов США), что на 5,9 % больше, чем в 2023 году.
Развитие исторического и культурного туризма в уезде Чан Ван Тхой в провинции Камау находятся объекты экологического туризма и национальная историческая и культурная реликвия Хондабак, где вьетнамская полиция разгромила контрреволюционную организацию в период с 1981 по 1984 год.
Между тем, реликвия лесной деревни Водой представляет собой уникальный аспект народной войны в Камау, а мемориальное место народного артиста Нгуен Лонг Фи посвящено памяти рассказчика, известного своими юмористическими и оптимистичными народными историями, связанными с историей мелиорации и жизнью южных фермеров.
Нгуен Минь Луан отметил, что туристический маршрут, соединяющий город Камау, национальный парк У Минь Ха, Хондабак, исторические места в городе Шонгдок и лагуну Тхитыонг с мысом Камау, является одним из основных туристических маршрутов, активно эксплуатируемых многими туристическими компаниями.
Нгуен Тхе Чау, председатель Народного комитета уезда Чан Ван Тхой, сообщил, что в районе улучшается инфраструктура, способствующая развитию туризма в экологических местах, связанных с историческими и культурными реликвиями, и в ремесленных деревнях.
Между тем, в уезде Тхойбинь находится 14 национальных и провинциальных исторических и культурных объектов, а также нематериальное культурное наследие, признанное на национальном уровне, - музыка большого барабана кхмерской народности.
Чан Минь Нян, заместитель председателя Народного комитета уезда Тхойбинь, сказал, что уезд укрепляет связи между объектами экологического туризма и историко-культурными реликвиями, стремясь к 2025 году создать в уезде не менее пяти туристических маршрутов, которые будут привлекать около 50 000 посетителей.