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Салют на день поминования королей Хунг

Салют будет запущен в северной провинции Футхо в ночь на 9 апреля (9-й день третьего лунного месяца) в рамках фестиваля в День поминовения королей Хунг 2022 года.

По словам председателя провинциального Народного комитета Буи Ван Куанга, 15-минутный салют будет предшествовать художественной программе.

В этом году фестиваль на тему «Помнить исток нации - Земля королей Хунгов») будет отмечать 10-летие с тех пор, как ЮНЕСКО признала ритуалы поклонения королей Хунг (Хунг Кинг) в Футхо частью нематериального культурного наследия мира.

Подготовка к ритуалам и мероприятиям во время фестиваля осуществляется в соответствии с установленным планом, сказал Куанг, добавив, что члены организационного совета тесно координировали свои действия для обеспечения безопасности.

Ежегодно с 8-го по 11-й день третьего лунного месяца проводится фестиваль Хунг Кинг в память о легендарных основателях нации.

Фестиваль Хунг Кинг является одним из самых важных и священных праздников вьетнамского народа и глубоко укоренился в сознании каждого вьетнамского гражданина, независимо от того, из какой провинции он приехал.

В этом году мероприятия, проводимые 10 апреля или 10 числа третьего лунного месяца в рамках фестиваля, включая ритуалы, художественные программы и церемонию чествования выдающихся вьетнамцев за границей, будут подключены в режиме онлайн к более чем 40 странам и территориям.

За мероприятиями можно будет следить на https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau, а также они будут транслироваться на таких телеканалах, как Hung King TV Global, HITV и Future Now.

Король Хунг — это титул, данный древним вьетнамским правителям периода Хонгбанг (2879–258 гг. до н. э.). Они были королями государства Ванланга. Ритуалы поклонения королей Хунгов были признаны ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества в 2012 году.

ВИА

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