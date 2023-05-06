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Рынок электронной коммерции Вьетнама к концу года достигнет 20 млрд. долл. США
EBI 2023 составляет в среднем 19,24 балла по сравнению с 20,37 балла в прошлом году. Согласно отчету, это указывает на большой разрыв между Ханоем и Хошимином, двумя крупнейшими экономическими центрами Вьетнама, и остальными населенными пунктами.
Город Хошимин с 89,2 баллами продолжает возглавлять рейтинг в этом году. Столица Ханой с 85,7 баллами занимает второе место, за ней следует центральный город Дананг с 39,5 баллами.
Между тем, провинции Центрального нагорья Дакнонг и Контум показали наихудшие результаты, набрав 10,6 и 10,2 балла, соответственно.
Отчет основан на трех субиндексах - человеческие ресурсы и инфраструктура информационных технологий, электронная коммерция между потребителями и электронная коммерция между предприятиями.
Бурный рост сектора электронной коммерции в 2023 году и развитие в последующие годы обусловлены рядом факторов роста, таких как волна цифровой трансформации, доверие потребителей, технологическая инфраструктура, а также благоприятные механизмы и политика, проводимая правительством.
Согласно этому отчету VECOM, трудности мировой экономики наряду со многими неблагоприятными внутренними факторами негативно повлияли на развитие экономики и торговли в прошлом году, особенно в последние месяцы 2022 года. По прогнозам, эти неблагоприятные факторы сохранятся до 2023 года.
Однако, продолжая две предыдущие волны роста, в этом отчете ассоциации по-прежнему ожидаются высокие темпы роста электронной коммерции Вьетнама. По мнению экспертов, потенциал для развития электронной коммерции по-прежнему огромен.
Ожидается, что индустрия электронной коммерции, насчитывающая тысячи предприятий по всей стране, сохранит высокие темпы роста примерно на 25% до 2025 года.
Вьетнамский рынок электронной коммерции находится на ранней стадии развития. Между тем, масштабы электронной коммерции все еще невелики и составляют около 8,5% от общего объема розничных продаж потребительских товаров и услуг.
В отчете говорится, что до 65% предприятий осуществляют коммерческую деятельность в социальных сетях. Продажи в социальных сетях также считаются наиболее эффективными, превосходя другие формы, такие как бизнес-сайты или приложения, а также платформы электронной коммерции.
В 2023-2025 годах Vecom будет поддерживать государственные органы управления в проведении исследований и разработке предложений по политике и законам, направленным на устойчивое развитие цифровой экономики, а также электронной коммерции. В то же время они будут пропагандировать и поощрять онлайн бизнес-сообщество к осуществлению конкретных мероприятий.