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Рынок цифровых активов во Вьетнаме привлекает крупных игроков
Изменение в политическом мышлении
На прошлой неделе Dragon Capital обнародовала предложение о пилотном проекте по токенизации биржевых инвестиционных фондов (ETF). В случае одобрения регулирующими органами инвесторы смогут приобретать паи фондов различными способами, в том числе с использованием криптовалют, таких как биткойн. В условиях, когда цена биткойна в мире превысила 120 000 долларов США, а многие страны уже принимают его как средство платежа, это предложение вызвало значительный интерес.
Во Вьетнаме, хотя цифровые активы уже начали получать правовое признание, Госбанк Вьетнама по-прежнему не признаёт виртуальные валюты в качестве законного платёжного средства. Тем не менее, в интервью журналистам Доктор Нгуен Чи Хиеу, экономист, заявил, что пришло время Вьетнаму изучить этот вопрос, поскольку мир быстро меняется под влиянием новых технологий, особенно искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна.
«Возможно, Вьетнаму стоит перейти к этапу, когда определённые криптовалюты — например, биткойн — будут признаны как средство платежа. Конечно, биткойн нельзя рассматривать как национальную валюту, как вьетнамский донг, но стоит разрешить его применение в определённых рамках, для специфических финансовых операций», — подчеркнул Доктор Хиеу.
По его мнению, отсутствие нормативной базы для криптовалют и операций с ними вынуждает проводить такие транзакции на теневом рынке, что затрудняет контроль и создаёт риски мошенничества, отмывания денег, уклонения от налогов и т. д.
Многие международные организации заявляют, что объём сделок с цифровыми активами во Вьетнаме превышает 100 млрд долларов США в год. В течение четырёх лет подряд Вьетнам стабильно входит в пятёрку стран с самым высоким индексом принятия цифровых активов по версии Chainalysis.
В плане государственной политики правительство Вьетнама в последнее время демонстрирует стремительные изменения в подходе. Закон о цифровой промышленности уже был принят Национальным собранием, официально признавая цифровые и токенизированные активы. Премьер-министр поручил министерствам и ведомствам завершить и представить проект постановления о пилотном запуске рынка токенизированных активов до 15 июля 2025 года.
Этот поворот в мышлении политиков открывает новые перспективы для инвесторов. Эксперты считают, что в будущем вполне возможно официальное признание расчётов в биткойнах или стейблкойнах в ограниченных рамках.
На глобальном уровне на прошлой неделе индустрия криптовалют отметила историческое событие: Палата представителей США приняла законопроект GENIUS, создающий правовую основу для стейблкойнов (привязанных к доллару США), и направила его на подпись президенту Дональду Трампу.
Многие страны уже признали биткойн в качестве платёжного средства или реализуют пилотные проекты с контролируемым применением.
Миллиардный рынок привлекает крупных игроков
Рынок цифровых активов во Вьетнаме становится всё более привлекательным для крупных игроков — не только вьетнамских банков, фондовых компаний, управляющих фондов и ИТ-компаний, но и глобальных гигантов.
На прошлой неделе крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance представила инициативу "Blockchain for Vietnam", нацеленную на превращение Вьетнама в региональный хаб блокчейн-технологий и инноваций. Binance пообещала выделить 1 млн долларов США на повышение осведомлённости о блокчейне среди вьетнамского населения и расширение применения этой технологии в конкурентных отраслях.
По словам генерального директора Binance Ричарда Тэна, Вьетнам обладает значительным потенциалом в развитии криптовалютного рынка благодаря молодому населению и высокому уровню цифровой грамотности. Действительно, страна входит в десятку лидеров по уровню принятия цифровых активов в мире.
Руководство Binance отмечает, что легализация цифровых активов во Вьетнаме открывает перед инвесторами новые возможности. Предполагается, что в случае создания криптовалютной биржи она может стать одним из самых привлекательных каналов для инвестиций молодёжи.
Между тем, Уилл Росс, директор по маркетингу и дистрибуции Dragon Capital Vietnam, считает, что вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на традиционных каналах инвестиций, таких как золото, недвижимость или фондовый рынок, регулирующим органам следует создать правовую базу, которая обеспечит безопасность инвестиций в цифровые активы.
В настоящее время как отечественные, так и зарубежные инвесторы активно интересуются развитием инфраструктуры и экосистемы цифровых активов во Вьетнаме. Среди них такие компании, как SSID, Tether, IDGX, U2U Network, Amazon Web Services (AWS), Binance, Bybit, BingX и другие.
Эксперты считают, что с созданием криптобиржи Вьетнам сможет привлечь значительный международный капитал, а цифровые активы и криптовалюты станут одним из ведущих инвестиционных направлений в ближайшем будущем — особенно на фоне стремительного роста цен на недвижимость.