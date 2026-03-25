Рынок труда города Хошимина набирает новый импульс

Спрос на рабочую силу устойчиво растет на фоне улучшения экспортных показателей и расширения производства, хотя предложение рабочей силы по-прежнему недостаточно для заполнения десятков тысяч вакансий.

С начала марта в центрах занятости и университетах по всему городу регулярно проводятся ярмарки вакансий и кампании по набору персонала. Около 1 000 компаний, работающих как внутри экспортно-производственных зон и промышленных парков, так и за их пределами, зарегистрировались для найма работников, предложив более 36 800 вакансий.

Компания PouYuen Vietnam Co., Ltd., один из крупнейших работодателей города, расположенный в квартале Биньтан, ведет набор более 4 000 работников по различным направлениям, включая текстильную и швейную промышленность, производство обуви, охрану, техническое обслуживание, CAD-проектирование и эксплуатацию высокотехнологичного автоматизированного оборудования. Этому способствует устойчивый портфель заказов, сформированный до конца года.

Председатель профсоюза компании Ку Фат Нгиеп сообщил, что для обеспечения своевременного выполнения контрактов предприятие ввело гибкую политику найма, принимая на работу неквалифицированных работников с оплачиваемым обучением, а также опытных сотрудников старше 40 лет. Помимо базовой заработной платы и надбавок, технические специалисты и профильные кадры могут получать от 10 до 25 миллионов вьетнамских донгов в месяц (380–950 долларов США).

В инфраструктурном секторе корпорация Deo Ca планирует дополнительно нанять около 2 500 работников после получения ряда новых проектов. Компания пообещала в полном объеме обеспечивать социальные гарантии для сотрудников, одновременно сохраняя привлекательные стимулирующие механизмы для привлечения высококвалифицированных кадров.

В то же время компания Hoa Net Wood Technology Co., Ltd., расположенная в промышленном парке Vietnam Singapore Industrial Park 2 (VSIP 2) на территории бывшей провинции Биньзыонг, планирует нанять около 1 500 работников для расширения производства. Наряду с такими льготами, как выплата 13-й зарплаты и премии к празднику Тэт, сотрудникам предлагается ежемесячный доход в размере от 10 до 18 миллионов вьетнамских донгов. Компания также инвестирует в создание современной и динамичной рабочей среды, способствующей долгосрочной стабильности кадрового состава.