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Рынок стали Вьетнама может восстановиться к концу 2023 года
Именно, по словам г-на Доан Зань Туана, хотя 2023 год по-прежнему будет годом многих трудностей и вызовов для промышленного сектора, но экономика Вьетнама, по оценкам, имеет больший потенциал для более позитивного развития по сравнению с другими странами мира. Ожидается, что рост ВВП составит около 6,5%, в то время как мировой экономический рост прогнозируется на уровне всего около 1,5%, а в странах Юго-Восточной Азии в среднем около 5%.
В стране Национальное собрание также утвердило пакет поддержки восстановления экономики на сумму 350.000 млрд. донгов на период 2022–2023 гг.; в котором 113.840 млрд. донгов будут потрачено на развитие инфраструктуры с упором на ключевые проекты, такие как скоростная автомагистраль Север-Юг, аэропорт Лонгтхань, крупные логистические порты. Это приведет к увеличению спроса на сталь.
Кроме того, в феврале правительство утвердило кредитный пакет в размере 120.000 млрд. донгов для развития проектов социального жилья. Эти факторы привели к сильному росту потребления стали в третьем и четвертом кварталах текущего года.
В долгосрочной перспективе представитель Вьетнамской ассоциации производителей стали заявил, что спрос на сталь во Вьетнаме будет продолжать расти с 240 кг на человека в настоящее время до 290 кг на человека в 2030 г. Спрос на сталь будет в значительной степени сконцентрирован на сплавах или высококачественной стали.
По данным VSA, хотя потребление нерафинированной стали в первые месяцы этого года снизилось, ситуация на рынке начала улучшаться. Производство нерафинированной стали за первые 2 месяца года упало на 22% в годовом исчислении до 2,9 млн. тонн, а потребление снизилось на 10% до 3,1 млн. тонн.
Чан Динь Лонг, председатель совета директоров Hoa Phat Group, отметил, что самый сложный период сталелитейной промышленности, вероятно, прошел, и деловая ситуация Hoa Phat Group почти ежеквартально представляет картину всей отрасли. Внутренние ресурсы Hoa Phat и других предприятий отрасли хороши, но перспективы на будущее по-прежнему зависят от потребностей рынка. Предприятия выразили надежду, что в ближайшее время правительство будет больше поощрять государственные инвестиции.
В марте 2023 года Hoa Phat Group произвела 440.000 тонн нерафинированной стали, что на 6% больше, чем в феврале 2023 года. Объем продаж стальной арматуры, строительной стали, горячекатаного проката (HRC) достиг 500.000 тонн, что на 5% больше, чем в феврале.
Хотя Hoa Phat поставила на внутренний и внешний рынки 282.000 тонн высококачественной строительной стали и рулона, что эквивалентно февралю, но на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это в основном связано с тем, что спрос на внутреннем и внешнем рынках по-прежнему низкий по сравнению с предыдущим годом, а рынок недвижимости не подает признаков восстановления…