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Рынок промышленной недвижимости процветает за счет притока прямых иностранных инвестиций
Директор АО Bac Hung Hai Нгуен Хыу Чанг назвал повышение уровня отношений между Вьетнамом и США до всеобъемлющего стратегического партнерства в прошлом году благом для Вьетнама в плане привлечения гигантов из США и многих других стран.
Между тем, генеральный директор крупнейшего портала промышленной недвижимости во Вьетнаме - IIP Vietnam - Доан Зуй Хунг отметил, что большинство клиентов, ищущих промышленные площади, были иностранными компаниями, добавив, что, несмотря на экономические трудности в этом году, капитал ПИИ продолжал поступать во Вьетнам, поддерживая сегмент промышленной недвижимости.
По данным Агентства иностранных инвестиций Министерства планирования и инвестиций, по состоянию на 20 декабря 2023 года общий объем зарегистрированных ПИИ в страну вырос на 32,1% по сравнению с прошлым годом и составил почти 36,61 миллиарда долларов США. Выплата капитала ПИИ достигла рекордного уровня в 23,18 миллиарда долларов США, что на 3,5 % больше, чем за тот же период прошлого года.
В течение года почти 20,19 миллиарда долларов США было направлено в 3188 новых проектов, что соответственно на 62,2 и 56,6% больше, чем в прошлом году.
Эксперты отметили, что это положительный фактор для рынка промышленной недвижимости, уточнив, что увеличение капитала ПИИ означает рост спроса на земельные и складские площади для обслуживания производства и бизнеса иностранных компаний.
Однако, по их словам, возможности не одинаково распределяются между местностями и инвесторами индустриальных парков из-за неравенства в развитии индустриальных парков между регионами, провинциями и городами.
Доан Зуй Хунг отметил, что населенные пункты, имеющие преимущества в области транспорта, логистики, человеческих ресурсов, делового климата и инфраструктуры, более привлекательны для инвесторов, чем те, которые не имеют таких условий.
Он предложил местным властям работать над укреплением своих сильных сторон, повышением потенциала и конкурентоспособности, чтобы привлечь больше инвесторов, уделяя особое внимание развитию транспортной и логистической инфраструктуры, налоговым льготам и мероприятиям по стимулированию торговли.
Председатель совета директоров корпорации S-Group Vietnam Хан Минь Кыонг подчеркнул, что поскольку цифровая трансформация и зеленый переход являются неизбежными тенденциями в секторе промышленной недвижимости, инвесторам необходимо развивать зеленые и умные индустриальные парки.
По его словам, международные компании устанавливают строгие стандарты в отношении окружающей среды и технологий, когда инвестируют во Вьетнам, и многие компании из США и Европы выразили желание инвестировать в промышленные зоны, отвечающие критериям зеленого и умного бизнеса.
Однако на горизонте стоят задачи по расширению эко- и интеллектуального индустриального парка, в том числе по доработке соответствующих нормативных актов.
Оценивая перспективы более активного роста сектора промышленной недвижимости в 2024 году, эксперты заявили, что он сыграет важную роль в восстановлении рынка недвижимости в ближайшее время.