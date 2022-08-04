Рынок приправ – многомиллиардная отрасль

По оценке компании Nielsen, рынок приправ Вьетнама достигнет средних темпов роста в 25-32% в период 2016-2022 гг. Данные показатели обусловлены большой популярностью приправ в жизни вьетнамских потребителей.

Оживленный рынок приправ

Большой привлекательностью вьетнамского рынка приправ объясняется приход во Вьетнам крупных международных корпораций, включая Unilever с брендом Кнорр, Ajinomoto с брендом «Вкусный Aji», тайванскую Miwon, или швейцарскую Nestlé с продуктами под маркой Maggi.

На рынке рыбного соуса всегда идет жесточайшая конкуренция между многочисленными брендами.

Одним из последних брендов приправ для кухни стал DhFoods, который предлагает на рынке соли с разными видами перцев, кисло-сладкие соусы и рыбные пасты.

В последние годы рынок приправ становится все более оживленнее с появлением новых игроков. Потребителям предлагаются удобные готовые пакеты приправ, специально подобранных для приготовления популярных блюд, например приправы для тайского хот-пота, шашлыка, тушеных блюд и т. д.

Процветание от продажи приправ

Вьетнам со своим 100-миллионным населением, обширными площадями посадки приправ и большим количеством рыбаков-производителей соли и рыбного соуса, является не только крупным рынком сбыта, но также имеет большие возможности для экспорта. Именно приправы принесли многим предприятиям-экспортерам большие деньги.

Большие скидки при больших покупках

В эти дни более 130 супермаркетов сетей Co.opmart и Co.opXtra запускают акции на ряд продуктов, в том числе приправ. Акции будут длиться до 10 августа....