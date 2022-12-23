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Рынок подарочных корзин Тэт предлагает более доступные варианты
Супермаркеты и продуктовые магазины в Хошимине предлагают множество видов подарочных корзин Тэт по цене от 100.000 донгов (4 долл. США) до нескольких миллионов вьетнамских донгов.
Нгуен Нгок Минь, владелица магазина на улице До Суан Хоп в городе Тхудык, сказала, что благодаря привлекательным подарочным корзинам и доступным ценам количество заказов на подарки Тэт в ее магазине заметно увеличилось с начала декабря.
По ее словам, магазин предлагает различные виды подарков для удовлетворения широкого круга потребностей покупателей, добавив, что спрос увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ле Тао, владелец магазина «Майтао» на рынке Бачиеу в районе Биньтуан, сказал, что большинство покупателей выбирают подарочные наборы по цене от 150.000 до 250.000 донгов.
Нгуен Чан Хыу Тханг, генеральный директор компании BSA Food, сказал, что компания выпустила на рынок 500.000 подарочных корзин Тэт по цене от 85.000 до 150.000 донгов за штуку. Он получил много заказов от предприятий, сказал он, добавив, что продажи, как ожидается, увеличатся в конце декабря и начале января следующего года.
Цены на подарочные корзины Тэт в этом году примерно на 20.000–50.000 донгов дешевле, чем в прошлом году, но по-прежнему обеспечивают качество и количество подарков. В корзины входят предметы, обычно используемые во время Тэт, такие как кондитерские изделия, безалкогольные напитки, растворимый кофе, вино и джемы Тэт.
По словам представителей супермаркетов и производственных предприятий, покупательная способность подарочных наборов Тэт в этом году вырастет на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако цена на подарочные наборы Тэт остается стабильной. Некоторые ритейлеры даже предлагают акции со скидкой до 50%, чтобы стимулировать покупки в конце года.
Нгуен Нгок Тханг, управляющий директор сети супермаркетов Co.opmart, сказал, что предлагает 40 видов подарочных наборов Тэт по средней цене 194.000–369.000 донгов.
Чтобы контролировать цены на подарочные корзины Тэт, Департамент промышленности и торговли города Хошимин попросил народные комитеты города Тхудык и 21 района дать указание соответствующим агентствам следить за ситуацией на рынке и быстро сообщать о любом неожиданном повышении цен.
Департамент также проводит регулярные проверки соблюдения государственного законодательства о ценах на товары на рынках, в супермаркетах и магазинах шаговой доступности в населенных пунктах.