Рынок нефтепродуктов Ханоя остаётся стабильным после корректировки цен 5 марта

Продажа и покупка бензина на автозаправочной станции Petrolimex. Фото: ВИА

После очередной корректировки цен на нефтепродукты 5 марта 2026 года, проведённой совместно Министерством промышленности и торговли и Министерством финансов, деятельность по продаже нефтепродуктов на территории города Ханой продолжает оставаться стабильной. Розничные автозаправочные станции работают в обычном режиме, поставки в целом обеспечены, случаев дефицита или перебоев в торговле не зафиксировано.

Согласно сообщению совместного ведомства Министерства промышленности и торговли и Министерства финансов, с 15 часов 5 марта розничные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке были повышены по сравнению с предыдущим периодом регулирования. В частности, цена бензина E5 RON92 увеличилась до более чем 21.400 донгов за литр; бензин RON95-III — до более чем 22.300 донгов за литр. Цены на нефтепродукты также значительно выросли: цена дизельного топлива превысила 23.000 донгов за литр, керосина — более 26.000 донгов за литр.

Регулирующий орган сообщил, что данная корректировка цен направлена на учёт последних изменений на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. В последнем периоде регулирования цены на сырую нефть и нефтепродукты на международном рынке имели тенденцию к росту из-за ряда факторов, таких как колебания предложения, геополитическая напряжённость в отдельных регионах и изменения в политике объёмов добычи стран-производителей нефти.

Эти факторы напрямую повлияли на базовую цену нефтепродуктов на внутреннем рынке, что вынудило регулирующие органы скорректировать цены для обеспечения функционирования механизма рынка при государственном управлении.

По наблюдениям корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства утром 7 марта на ряде автозаправочных станций в городе Ханой, торговая деятельность проходит стабильно. На таких улицах, как Зяйфонг, Фамвангдонг, Нгуенчай, Чанхатчан, а также в районе кольцевой дороги №3, автозаправочные станции работают в обычном режиме и обслуживают клиентов.

Количество транспортных средств, прибывающих для заправки, существенно не изменилось по сравнению с днями до корректировки цен. Продажи ведутся непрерывно, очередей или перебоев в поставках не наблюдается.

Нгуен Тху Нга, сотрудница автозаправочной станции на территории квартала Тылием в Ханое, сообщила: «После повышения цен на нефтепродукты с 5 марта количество клиентов, покупающих топливо, остаётся стабильным; в основном это частные транспортные средства и грузовой транспорт».

На одной из автозаправочных станций в южной части города представитель предприятия отметил, что на данный момент поставки по-прежнему полностью обеспечиваются оптовыми поставщиками в соответствии с планом, что позволяет удовлетворять потребности населения и транспортных компаний.

По словам представителей розничных предприятий, повышение цен в последнем периоде регулирования не вызвало значительных изменений в их деятельности, поскольку потребители уже привыкли к периодическим корректировкам цен на нефтепродукты. Несмотря на нынешнюю стабильность рынка, некоторые компании по продаже нефтепродуктов сообщили, что продолжают внимательно отслеживать изменения мировых цен на нефть, чтобы соответствующим образом планировать закупки и формировать запасы.

Представитель одной из компаний по распределению нефтепродуктов в городе Ханой отметил, что мировой энергетический рынок переживает множество трудно прогнозируемых колебаний, особенно на фоне геополитической напряжённости и изменений в политике объёмов добычи крупнейших стран-экспортёров нефти. По мнению этой компании, если мировые цены на нефть продолжат существенно расти, в ближайшие периоды регулирования внутренние цены на нефтепродукты могут вновь быть скорректированы. Кроме того, некоторые розничные станции также считают, что уровень скидок со стороны оптовых поставщиков является фактором, влияющим на эффективность работы розничной сети. Тем не менее станции продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая потребности населения.

В связи с развитием ситуации на рынке нефтепродуктов органы управления потребовали от оптовых предприятий и системы распределения обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок. По данным Министерства промышленности и торговли, внутренние поставки нефтепродуктов в настоящее время в основном обеспечиваются благодаря сочетанию отечественного производства и импорта.

Министерство также потребовало от предприятий поддерживать функционирование системы распределения и не допускать случаев удержания товара, ограниченной продажи или закрытия торговых точек без уважительной причины.

Органы управления рынком в местных провинциях и городах получили задачу усилить проверки и контроль за деятельностью по продаже нефтепродуктов, своевременно выявлять и пресекать возможные нарушения.