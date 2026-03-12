Рынок нефтепродуктов стабилен, поставки на многие автозаправочные станции пополнены

Cотрудники группы № 2 управления по контролю рынка при городском управлении по контролю рынка Ханоя осуществляют надзор за деятельностью автозаправочной станции компании Petrolimex на улице Чанкуангкхай в Ханое. (Фото: ВИА)

11 марта силы управления по контролю рынка города Ханоя сообщили, что ситуация в сфере торговли нефтепродуктами и сжиженным природным газом (СПГ) в целом сохраняет стабильность, а поставки на многие автозаправочные станции были пополнены, что позволяет удовлетворять потребительский спрос населения.



По информации Управления по контролю рынка города Ханоя, в условиях значительных колебаний мирового энергетического рынка, вызванных сложной международной обстановкой, ведомство одновременно развернуло комплекс мер по проверке и надзору за деятельностью по торговле нефтепродуктами и СПГ на территории города. Эти мероприятия осуществляются в соответствии с указаниями Министерства промышленности и торговли Вьетнама и Департамента промышленности и торговли Ханоя с целью усиления контроля над рынком, своевременного выявления и пресечения нарушений, таких как спекуляция, создание товарных запасов с целью наживы, необоснованное повышение цен либо продажа топлива малыми партиями, вызывающая нестабильность рынка.



В этой связи 25 групп управления по контролю рынка, подчинённых городскому управлению, активно проводят проверку автозаправочных станций, одновременно отслеживая соотношение спроса и предложения, а также динамику рынка на каждой территории. Наряду с проверками компетентные органы усиливают информационно-разъяснительную работу, направленную на то, чтобы торговцы нефтепродуктами строго соблюдали требования законодательства, обеспечивали поставки и поддерживали стабильность рынка.



Одновременно населению рекомендуется не поддаваться панике и не покупать бензин впрок, храня его в канистрах, бутылках или иных небезопасных ёмкостях, поскольку это может создавать риск возгорания и взрыва.



По статистике Департамента промышленности и торговли Ханоя, в городе насчитывается 453 точки торговли нефтепродуктами. Результаты мониторинга с вечера 10 марта до утра 11 марта показывают, что большинство автозаправочных станций продолжают работать в обычном режиме, открыто размещают информацию о ценах и продают топливо по установленным тарифам. Силы управления по контролю рынка пока не выявили случаев необоснованного роста цен, спекуляции, создания искусственного дефицита или продажи топлива малыми партиями.



Примечательно, что по сравнению с 10 марта поставки топлива на многие автозаправочные станции улучшились. В частности, 14 станций, где ранее фиксировалась нехватка бензина, уже получили дополнительные поставки и возобновили нормальную работу.



Тем не менее по состоянию на утро 11 марта ещё пять станций временно приостановили продажу топлива из-за отсутствия запасов и ожидают новых поставок от распределительных компаний. Кроме того, одна станция продолжает продавать только бензин из-за отсутствия дизельного топлива, тогда как другая получила поставку, но временно не работает из-за перебоев с электроснабжением и ведёт работы по устранению неполадок.



По наблюдениям корреспондента ВИА, на некоторых автозаправочных станциях в Ханое утром 11 марта количество покупателей топлива уменьшилось по сравнению с предыдущими днями. Чтобы удовлетворить потребности населения, некоторые станции также самостоятельно продлили время работы. Это свидетельствует о том, что большинство автозаправочных станций функционируют нормально, поставки топлива в целом обеспечены, станции открыто публикуют цены и продают топливо строго по установленным тарифам; при этом не зафиксированы случаи необоснованного повышения цен, спекуляции, накопления запасов или продажи топлива малыми партиями.



Что касается розничных цен, то с 23 часов 45 минут 10 марта межведомственная группа Министерства промышленности и торговли и Министерства финансов скорректировала цены на нефтепродукты в соответствии с резолюцией № 36/NQ-CP Правительства о мерах реагирования на ситуацию конфликта на Ближнем Востоке. В частности, цена бензина E5 RON92 увеличилась на 1.344 донга за литр — до максимального уровня 26.570 донгов за литр; бензин RON95-III подорожал на 2.073 донга за литр — до 29.120 донгов за литр. Цена дизельного топлива выросла на 478 донгов за литр — до 30.717 донгов за литр, тогда как керосин подешевел на 2.706 донгов за литр — до максимального уровня 32.385 донгов за литр. Министерство промышленности и торговли Вьетнама отметило, что колебания внутренних цен на топливо в последнее время находятся под влиянием сложной динамики мирового энергетического рынка.



Что касается рынка СПГ, силы управления по контролю рынка города Ханоя сообщили, что на момент составления отчёта нарушений не выявлено. Торговля газом на территории города продолжается в обычном режиме, поставки остаются стабильными.



Однако розничные цены на газ во Вьетнаме демонстрируют тенденцию к росту из-за влияния мировых цен на энергоносители и увеличения транспортных расходов. По информации компаний, занимающихся торговлей газом, розничные цены были повышены примерно на 2.500 донгов за килограмм, что эквивалентно примерно 30.000 донгам за баллон объёмом 12 кг и 112.500 донгам за баллон объёмом 45 кг по сравнению с предыдущим периодом. После корректировки цена многих 12-килограммовых газовых баллонов на рынке превысила отметку 500.000 донгов за баллон.



Тем не менее на рынке СПГ в настоящее время не наблюдается дефицита поставок, и товары по-прежнему удовлетворяют потребительский спрос населения.



По данным Управления по контролю рынка города Ханоя, 11 марта компетентные органы не выявили нарушений в деятельности по торговле нефтепродуктами и СПГ. В целом торговля нефтепродуктами на территории города продолжает сохранять стабильность, поставки в основном удовлетворяют спрос, что способствует поддержанию стабильности рынка в условиях сохраняющейся волатильности мировых цен на энергоносители.