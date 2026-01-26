Рынок недвижимости Дананга: новый импульс со стороны Международного финансового центра и инфраструктуры

Штаб-квартира Операционного агентства IFC Дананга расположена в здании Парка программного обеспечения № 2 (квартал Хайчау, город Дананг). Фото: ВИА



Крупномасштабные инфраструктурные проекты и формирование финансовых и технологических центров открывают «золотые возможности» для рынка недвижимости Дананга не только в краткосрочной перспективе, но и с прицелом на устойчивое развитие.

Появление Международного финансового центра в Дананге является ключевым фактором, стимулирующим развитие городского рынка недвижимости. По словам Нгуена Куок Аня, заместителя генерального директора портала batdongsan.com.vn, строительство IFC в Дананге означает не просто привлечение крупных финансовых институтов, но и важный шаг к развитию цифровых финансовых услуг и финтеха. Благодаря преимуществам в области цифровой инфраструктуры и благоприятной среды проживания Дананг способен привлечь значительные ресурсы от финансовых компаний, особенно работающих в сфере технологий и цифровых финансов.

Проект IFC Дананга будет реализован в три этапа, при этом на первом этапе планируется строительство офисной башни площадью около 27 000 кв. м. Целью является привлечение финансовых институтов, финтех-компаний и апробация моделей цифровых активов.

На последующих этапах территория будет активно развиваться: прибрежные участки и парки программного обеспечения, как ожидается, сформируют международный финансово-технологический центр. Согласно планам, эти зоны привлекут отечественные и зарубежные финансовые организации, открывая возможности для развития премиальной недвижимости, ориентированной на международных специалистов.

Одновременно комплексное развитие инфраструктуры становится важным фактором усиления инвестиционной привлекательности Дананга. Наряду с формированием IFC активно продвигается реализация таких масштабных проектов, как свободная торговая зона Дананга (FTZ). FTZ площадью до 1 881 га позволит упростить таможенные процедуры, применять налоговые льготы и обеспечить прямую связь с портом Льенчиёу и Зоной высоких технологий.

По мнению Нгуена Минь Туана, консалтинговой компании по инвестициям в недвижимость «Минь Туан», проект FTZ не только повысит эффективность экспортно-импортной деятельности, но и увеличит спрос на промышленную недвижимость, складские объекты и жильё для рабочей силы. Эти факторы станут мощным стимулом для рынков промышленной и жилой недвижимости.

Ещё одним инфраструктурным проектом, оказывающим значительное влияние на рынок недвижимости Дананга, является глубоководный порт Льенчиёу, ввод которого в эксплуатацию ожидается в 2026 году. Порт призван снизить нагрузку на порт Тьенса и стать важными «воротами» для Центрального Вьетнама и соседних стран. Это создаёт большие возможности для инвесторов в промышленную и жилую недвижимость, ориентированную на спрос со стороны промышленных зон и портовой логистики.

Эксперты в целом отмечают, что рынок недвижимости Дананга активно восстанавливается благодаря стабильной макроэкономической ситуации и развитию инфраструктуры.

По словам До Тху Ханг, старшего директора отдела исследований и консалтинга Savills Hanoi, восстановление рынка обусловлено не только ростом цен на землю, но и такими поддерживающими факторами, как совершенствование правовой базы и инвестиционной среды. Премиальные проекты недвижимости в Дананге привлекают особое внимание отечественных и иностранных инвесторов.

По прогнозам, в период 2025–2027 годов рынок пополнится более чем 12 000 новыми квартирами, что повысит разнообразие предложения и удовлетворит растущий спрос как со стороны населения, так и инвесторов.

Наряду с сегментом апартаментов значительный интерес вызывает и рынок земельных участков. При средней первичной цене около 207 млн донгов за кв. м рынок земли в Дананге демонстрирует очень высокий уровень поглощения.

По мнению Нгуена Ван Диня, заместителя председателя Вьетнамской ассоциации недвижимости, Дананг становится одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов благодаря комплексному развитию инфраструктурных проектов и появлению финансовых центров.

Помимо активного развития жилой и промышленной недвижимости Дананг сохраняет лидирующие позиции в Центральном Вьетнаме в сегменте курортной недвижимости. После продолжительного периода стагнации, вызванного правовыми сложностями, рынок кондотелей в Дананге в настоящее время демонстрирует уверенное восстановление благодаря изменениям в законодательстве.