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Рынок капитала может стать основным источником финансирования для частного сектора
В августовском отчете Taking Stock «Достижение новых высот на рынках капитала» эксперты ВБ сообщили, что за последнее десятилетие вьетнамский рынок капитала получил мощное развитие благодаря надежным макроэкономическим условиям.
Здоровый экономический рост, стабильный обменный курс, низкая инфляция и политическая стабильность позволили рынку сравняться с региональными рынками по своим относительным размерам. В 2023 году фондовый рынок достиг более 90 % ВВП, что соответствует уровню Индонезии. Рыночная капитализация выросла с 38 до 58 % ВВП и даже достигла пика в 93 % в 2021 году.
Тем не менее, если оценивать показатели рынка капитала Вьетнама с точки зрения его успешного посредничества в финансировании, то они открывают уникальные возможности для дальнейшего роста.
Что касается финансирования, то, несмотря на высокую капитализацию рынка акций, объем средств, привлеченных через фондовые биржи за последние пять лет, был относительно небольшим.
ВБ сообщил, что в отсутствие значительного веса институциональных инвесторов на рынке корпоративных ценных бумаг преобладают индивидуальные инвесторы, что создает волатильность из-за стадного поведения. Это отчасти способствовало накоплению рисков на рынке корпоративных облигаций и сдерживало развитие его финансовой роли для корпоративного сектора.
По их словам, средний размер компаний на рынке не только меньше, чем в странах региона, но и на доступность акций негативно влияют ограничения на иностранную собственность, действующие в некоторых отраслях.
По их мнению, стабилизации цен на акции могло бы способствовать расширение базы инвесторов, в частности присутствие институциональных инвесторов.
Поскольку состояние рынка акций рассматривается как барометр рыночной экономики страны, крайне важно поддерживать долгосрочную траекторию роста при снижении волатильности.
Вьетнаму необходимо привлечь значительные международные инвестиции для обеспечения долгосрочного роста, чтобы достичь цели создания страны с высоким уровнем дохода.
В настоящее время Вьетнам классифицируется как пограничный рынок MSCI и FTSE Russell - двух крупнейших в мире поставщиков индексов по количеству фондов, следящих за их индексами. Повышение статуса до развивающегося рынка будет способствовать привлечению иностранных инвесторов, а также привлечению достаточного объема капитала и ликвидности.
Благодаря повышению, рынок ценных бумаг может мобилизовать 5 миллиардов долларов США, а приток средств может достичь 25 миллиардов долларов США к 2030 году, если будут проведены сильные реформы, а мировой инвестиционный климат останется здоровым.
По мнению Барри Вайсблатта Дэвида, руководителя отдела исследований АО «VNDirect Securities JSC», в этом году банковский кредит вырастет на 14%, что приведет к росту листинговых компаний на 18%.
Он предложил инвесторам обратить внимание на банковский и сталелитейный секторы, заявив, что это лучшие отрасли для инвестиций до конца года.