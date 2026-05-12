НОВОСТИ

Рынок Донгсуан в Ханое обновляет метод работы для развития и сохранения традиционных ценностей

Рынок Донгсуан в Ханое был основан в 1889 году. За почти 135 лет существования это место остается оживленным традиционным рынком.
  Весенний фестиваль, посвященный открытию рынка Донгсуан. Фото: VOV5  
Администрация рынка увеличивает инвестиции и активно внедряет достижения науки и технологий в управление в целях содействия экономическому развитию, сохранению и продвижению традиционных ценностей рынка Донгсуан.

Донгсуан из небольшого рынка у речной пристани превратился в крупнейший торговый центр северного Вьетнама. После реконструкции главный корпус — это зал с тремя торговыми этажами. Фасад сохранил свою оригинальную архитектуру с тремя арками.

На рынке был создан горельеф «Ханой зимой 1946 г», который напоминает об ожесточенных битвах за Ханой. Сегодня рынок Донгсуан — это не только оживленный торговый центр, но и популярное культурно-историческое место столицы.

Народный комитет Ханоя поручил акционерному обществу «Донгсуан», на 71% принадлежащему государству, управлять рынком Донгсуан. Председатель совета директоров компании Нгуен Шонг Тунг сообщает: «Компания сосредоточится на повышении ценности рынка Донгсуан в сочетании с развитием культуры, торговли и услуг. Мы продолжим инвестировать и модернизировать рынок, чтобы сделать его более просторным и современным, отвечающим будущим потребностям развития столицы, улучшить обслуживание туристов и сохранить традиционный рыночный бизнес. Это давняя особенность, которая отличает Донгсуан от других рынков Ханоя».
  Туристы посещают рынок Донгсуан. Фото: VOV5  

Ночной базар Донгсуан появился в 2003 году, а через год прямо рядом с рынком была открыта пешеходная улица Хангдао – Донгсуан, которая стала первой культурно-коммерческой зоной в Старом квартале. В 2024 году был запущен пилотный электрический туристический маршрут, соединяющий озеро Возвращенного меча и Императорскую цитадель Тханглонг. Этот маршрут проходит через рынок Донгсуан, что приносит интересный опыт посетителям.

Сегодня Донгсуан является заметной экономической моделью квартала Хоанкием. Здесь работает более 2000 торговых домохозяйств, продается широкий ассортимент товаров, включая предметы первой необходимости, сувениры и подарки. Продавщица Ле Тхи Ким Зунг рассказывает: «Я торгую изделиями народных промыслов. Покупателей на рынке очень много — это и туристы, и оптовые покупатели. Мы, торговцы, рады вести бизнес здесь».

Ханойский фестиваль креативного дизайна 2026 года состоится в ноябре. Район Донгсуан – Баккуа станет место проведения мероприятий. Дизайнеры и творческие деятели создадут модель пространства, в которой объединятся ремесленники, дизайнеры и торговцы, формируя цепочку «наследие — креатив — торговля». Таким образом, традиционный рынок постепенно превратится в центр креативной экономики нового периода развития.

Продавец Дао Динь Фу говорит: «Рынок становится все более упорядоченным, чистым и современным. Здесь работает большое количество торговцев и продаются разнообразные товары, отражающие особенности разных регионов страны. Поэтому рынок развивается не только в культурном, но и в торговом плане».

На рынке внедрена модель «рынка без отходов», направленная на создание современного, цивилизованного и экологичного пространства. Уделяется внимание раздельному сбору мусора. Администрация рынка также запустила движение «Чистый — опрятный — упорядоченный киоск» в целях призыва продавцов к поддержке порядка и сокращению использования полиэтиленовых пакетов и одноразового пластика.

На рынке возобновился весенний фестиваль, посвященный открытию рынков. Кроме того, усилен контроль за происхождением товаров, что помогает сохранить доверие покупателей. Покупательница рынка отметила: «Товары на рынке размещены удобно, цены указаны четко и соответствуют качеству. Это позитивные изменения для потребителей Ханоя и по всей стране. Я очень довольна обслуживанием: продавцы внимательны, дают подробные консультации, предлагают разумные, прозрачные цены».

История рынка Донгсуан тесно связана с процессом развития города. Сегодня рынок стал «творческим сердцем» столицы и местом, где встречаются прошлое и настоящее.



VOV/ИЖВ

Открытие XI Всевьетнамского съезда Отечественного фронта Вьетнама

Утром 12 мая в Национальном конференц-центре в Ханое состоялось торжественное открытие XI Всевьетнамского съезда Отечественный фронт Вьетнама на срок полномочий 2026–2031 годов. В работе съезда принял участие и выступил с руководящими указаниями Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам.
