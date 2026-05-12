Рынок Донгсуан в Ханое обновляет метод работы для развития и сохранения традиционных ценностей

Весенний фестиваль, посвященный открытию рынка Донгсуан. Фото: VOV5



Донгсуан из небольшого рынка у речной пристани превратился в крупнейший торговый центр северного Вьетнама. После реконструкции главный корпус — это зал с тремя торговыми этажами. Фасад сохранил свою оригинальную архитектуру с тремя арками.



На рынке был создан горельеф «Ханой зимой 1946 г», который напоминает об ожесточенных битвах за Ханой. Сегодня рынок Донгсуан — это не только оживленный торговый центр, но и популярное культурно-историческое место столицы.



Народный комитет Ханоя поручил акционерному обществу «Донгсуан», на 71% принадлежащему государству, управлять рынком Донгсуан. Председатель совета директоров компании Нгуен Шонг Тунг сообщает: «Компания сосредоточится на повышении ценности рынка Донгсуан в сочетании с развитием культуры, торговли и услуг. Мы продолжим инвестировать и модернизировать рынок, чтобы сделать его более просторным и современным, отвечающим будущим потребностям развития столицы, улучшить обслуживание туристов и сохранить традиционный рыночный бизнес. Это давняя особенность, которая отличает Донгсуан от других рынков Ханоя». Администрация рынка увеличивает инвестиции и активно внедряет достижения науки и технологий в управление в целях содействия экономическому развитию, сохранению и продвижению традиционных ценностей рынка Донгсуан.Донгсуан из небольшого рынка у речной пристани превратился в крупнейший торговый центр северного Вьетнама. После реконструкции главный корпус — это зал с тремя торговыми этажами. Фасад сохранил свою оригинальную архитектуру с тремя арками.На рынке был создан горельеф «Ханой зимой 1946 г», который напоминает об ожесточенных битвах за Ханой. Сегодня рынок Донгсуан — это не только оживленный торговый центр, но и популярное культурно-историческое место столицы.Народный комитет Ханоя поручил акционерному обществу «Донгсуан», на 71% принадлежащему государству, управлять рынком Донгсуан. Председатель совета директоров компании Нгуен Шонг Тунг сообщает: «Компания сосредоточится на повышении ценности рынка Донгсуан в сочетании с развитием культуры, торговли и услуг. Мы продолжим инвестировать и модернизировать рынок, чтобы сделать его более просторным и современным, отвечающим будущим потребностям развития столицы, улучшить обслуживание туристов и сохранить традиционный рыночный бизнес. Это давняя особенность, которая отличает Донгсуан от других рынков Ханоя».

Туристы посещают рынок Донгсуан. Фото: VOV5

Ночной базар Донгсуан появился в 2003 году, а через год прямо рядом с рынком была открыта пешеходная улица Хангдао – Донгсуан, которая стала первой культурно-коммерческой зоной в Старом квартале. В 2024 году был запущен пилотный электрический туристический маршрут, соединяющий озеро Возвращенного меча и Императорскую цитадель Тханглонг. Этот маршрут проходит через рынок Донгсуан, что приносит интересный опыт посетителям.



Сегодня Донгсуан является заметной экономической моделью квартала Хоанкием. Здесь работает более 2000 торговых домохозяйств, продается широкий ассортимент товаров, включая предметы первой необходимости, сувениры и подарки. Продавщица Ле Тхи Ким Зунг рассказывает: «Я торгую изделиями народных промыслов. Покупателей на рынке очень много — это и туристы, и оптовые покупатели. Мы, торговцы, рады вести бизнес здесь».



Ханойский фестиваль креативного дизайна 2026 года состоится в ноябре. Район Донгсуан – Баккуа станет место проведения мероприятий. Дизайнеры и творческие деятели создадут модель пространства, в которой объединятся ремесленники, дизайнеры и торговцы, формируя цепочку «наследие — креатив — торговля». Таким образом, традиционный рынок постепенно превратится в центр креативной экономики нового периода развития.



Продавец Дао Динь Фу говорит: «Рынок становится все более упорядоченным, чистым и современным. Здесь работает большое количество торговцев и продаются разнообразные товары, отражающие особенности разных регионов страны. Поэтому рынок развивается не только в культурном, но и в торговом плане».



На рынке внедрена модель «рынка без отходов», направленная на создание современного, цивилизованного и экологичного пространства. Уделяется внимание раздельному сбору мусора. Администрация рынка также запустила движение «Чистый — опрятный — упорядоченный киоск» в целях призыва продавцов к поддержке порядка и сокращению использования полиэтиленовых пакетов и одноразового пластика.

Весенний фестиваль, посвященный открытию рынка Донгсуан. Фото: VOV5











