Рынок гостиничных услуг Вьетнама переживает бурный рост

Доход на один доступный номер (RevPAR) вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что стало самым позитивным показателем со времени пандемии COVID-19 и позволило Вьетнаму войти в число самых быстрорастущих курортных рынков Юго-Восточной Азии.



По данным Savills Hotels, входящей в Savills Group - одного из ведущих мировых консультантов по недвижимости, восстановление сектора происходит с разных точек зрения. В Ханое и Хошимине отели увеличивают доходы в основном за счет более высоких цен на номера, в то время как прибрежные направления, такие как Нячанг, Фукуок, Камрань и Халонг, демонстрируют резкое увеличение загрузки.



Мауро Гаспаротти, директор Savills Hotels Asia Pacific, ответственный за Юго-Восточную Азию, заявил, что рынок гостиничных услуг Вьетнама вступает в новый цикл, поскольку как средние цены на номера, так и заполняемость значительно улучшились.



По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама (VNAT), за первые восемь месяцев 2025 года Вьетнам принял почти 14 миллионов иностранных туристов, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и обслужил около 106 миллионов внутренних туристов, при этом общий доход от туризма оценивается в 707 триллионов донгов (26,7 миллиарда долларов США).



Заместитель директора VNAT Ха Ван Шиеу подтвердил, что после пандемии туризм Вьетнама заметно восстановился, достигнув и превысив запланированные показатели, и был признан правительством одним из ярких моментов в экономической ситуации страны. Вьетнам также был оценен Секретариатом АСЕАН как наиболее быстро восстанавливающийся туристический направление в регионе, достигнув 98% от допандемического уровня.



Мауро Гаспаротти отметил, что индустрия гостеприимства вступает в фазу, которая требует новых планов развития с большим акцентом на качество обслуживания, особенно в таких ключевых направлениях, как Хошимин, Ханой и прибрежные туристические центры, такие как Дананг и Фукуок.



Например, в Хошимине расширение административных границ наряду с планами развития инфраструктуры и авиации создают большие возможности для диверсификации продуктов гостиничного бизнеса, от стандартных отелей и отелей с акцентом на дизайн до моделей проживания на длительный срок, брендовых резиденций и многофункциональных проектных комплексов.



Наряду с ростом международного туристического рынка, ожидается, что туристическая и гостиничная индустрия Вьетнама будет активно развиваться, создавая основу для диверсификации типов отелей, включая сегмент отелей, ориентированных на определенный стиль жизни, и отелей с выборочным набором услуг.