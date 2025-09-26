Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Рынок гостиничных услуг Вьетнама переживает бурный рост

Сильное восстановление международного туристического рынка дает значительный импульс для возрождения индустрии гостеприимства Вьетнама.

Доход на один доступный номер (RevPAR) вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что стало самым позитивным показателем со времени пандемии COVID-19 и позволило Вьетнаму войти в число самых быстрорастущих курортных рынков Юго-Восточной Азии.

По данным Savills Hotels, входящей в Savills Group - одного из ведущих мировых консультантов по недвижимости, восстановление сектора происходит с разных точек зрения. В Ханое и Хошимине отели увеличивают доходы в основном за счет более высоких цен на номера, в то время как прибрежные направления, такие как Нячанг, Фукуок, Камрань и Халонг, демонстрируют резкое увеличение загрузки.

Мауро Гаспаротти, директор Savills Hotels Asia Pacific, ответственный за Юго-Восточную Азию, заявил, что рынок гостиничных услуг Вьетнама вступает в новый цикл, поскольку как средние цены на номера, так и заполняемость значительно улучшились.

По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама (VNAT), за первые восемь месяцев 2025 года Вьетнам принял почти 14 миллионов иностранных туристов, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и обслужил около 106 миллионов внутренних туристов, при этом общий доход от туризма оценивается в 707 триллионов донгов (26,7 миллиарда долларов США).

Заместитель директора VNAT Ха Ван Шиеу подтвердил, что после пандемии туризм Вьетнама заметно восстановился, достигнув и превысив запланированные показатели, и был признан правительством одним из ярких моментов в экономической ситуации страны. Вьетнам также был оценен Секретариатом АСЕАН как наиболее быстро восстанавливающийся туристический направление в регионе, достигнув 98% от допандемического уровня.

Мауро Гаспаротти отметил, что индустрия гостеприимства вступает в фазу, которая требует новых планов развития с большим акцентом на качество обслуживания, особенно в таких ключевых направлениях, как Хошимин, Ханой и прибрежные туристические центры, такие как Дананг и Фукуок.

Например, в Хошимине расширение административных границ наряду с планами развития инфраструктуры и авиации создают большие возможности для диверсификации продуктов гостиничного бизнеса, от стандартных отелей и отелей с акцентом на дизайн до моделей проживания на длительный срок, брендовых резиденций и многофункциональных проектных комплексов.

Наряду с ростом международного туристического рынка, ожидается, что туристическая и гостиничная индустрия Вьетнама будет активно развиваться, создавая основу для диверсификации типов отелей, включая сегмент отелей, ориентированных на определенный стиль жизни, и отелей с выборочным набором услуг.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр провёл рабочую встречу с Центральной военной комиссией и МНО по вопросам оборонной промышленности

Премьер-министр провёл рабочую встречу с Центральной военной комиссией и МНО по вопросам оборонной промышленности

Днём 27 сентября член Политбюро, Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с руководством Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны (МНО) по вопросам оборонной промышленности.
ПОДРОБНЕЕ

Top