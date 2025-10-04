Báo Ảnh Việt Nam

Рынок вегетарианской пищи растёт в среднем на 8,1 % в год

Рынок вегетарианских продуктов во Вьетнаме растёт в среднем на 8,1 % в год и, по прогнозам исследовательской компании IMARC Group, к 2033 году достигнет стоимости 220,5 млн долларов США.

По оценке IMARC, это свидетельствует о том, что вегетарианство выходит за рамки сезонного или эпизодического явления и превращается в устойчивый потребительский сегмент.

Спрос на вегетарианскую продукцию особенно возрастает во время таких событий, как праздник Вулан, День рождения Будды, а также в дни 1-го и 15-го числа по лунному календарю, когда продажи в супермаркетах и ресторанах увеличиваются на 15–20 % по сравнению с обычными днями.

Например, в супермаркетах Co-opmart к празднованию Дня рождения Будды в 2025 году ассортимент вегетарианской продукции был увеличен на 20 %, чтобы удовлетворить резко возросший спрос.

С учётом большого населения, растущих тенденций «зелёного образа жизни» и повышения внимания к здоровью, рынок вегетарианских продуктов во Вьетнаме обладает значительным потенциалом.

Современные розничные сети, такие как Saigon Co-op, играют важную роль в расширении предложения и обеспечении более широкого доступа к вегетарианской продукции, что делает её привлекательной как для традиционных потребителей, так и для городской молодёжи.

ИЖВ/ВИА

