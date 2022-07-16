Рынок аренды офисов в Хошимине снова процветает

Наблюдается восстановление на рынке офисной недвижимости в Хошимине с общей чистой площадью поглощения около 21.000 м2, что эквивалентно 38% от предыдущего года.

Согласно отчету вьетнамской компании CBRE о рынке недвижимости Хошимина за второй квартал 2022г, средняя доля вакантных площадей класса А снизилась до 10,1% в годовом исчислении, в основном благодаря высокой поглощающей способности офисных помещений в районе 7.

Между тем, средний уровень вакантных площадей класса B остался на уровне 9,7%. В первой половине 2022 года в Хошимине есть только одно недавно построенное здание класса B - CMC Creative Space в районе 7. Таким образом, общая сдаваемая в аренду офисная площадь в Хошимине увеличилась до 1,5 млн. м2.

Как отмечает CBRE на информационные технологии и обрабатывающую промышленность приходится почти 50% общей площади сделок. Наряду с восстановлением обрабатывающей промышленности после пандемии, компании-поставщики также вернулись во Вьетнам и активно искали офисные помещения. Это в основном американские бренды по снаряжению для активного отдыха и спортивной одежде.

Согласно отчету Adecco Vietnam о рынке труда за второй квартал 2022г., в некоторых отраслях наблюдается высокий спрос на найм персонала, особенно в информационных технологиях. Помимо этого, значительно увеличился спрос на рабочую силу на производственных предприятиях по производству электроники, текстиля и химии.

Что касается целей аренды, то сделки по переезду по-прежнему составляли большую часть – более 50% от общего числа сделок, остальные – сделки по расширению, обновлению и новой аренде (соответственно 27%, 12% и 10%).

Согласно исследованию CBRE в Хошимине ожидается около 30.000 м2 жилой площади в 3 зданиях класса B и 2 зданиях класса A во второй половине 2022г. На берегах реки Сайгон образовался новый современный район офисных зданий, общей сдаваемой площадью в 250.000м2.

Поскольку большая часть нового предложения во второй половине 2022г будет поступать не из центрального делового района, ожидается, что арендная плата для обоих классов не претерпит значительных изменений до 2024 года.