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Рынок аренды офисов в Хошимине снова процветает

Наблюдается восстановление на рынке офисной недвижимости в Хошимине с общей чистой площадью поглощения около 21.000 м2, что эквивалентно 38% от предыдущего года.

Наблюдается восстановление на рынке офисной недвижимости в Хошимине с общей чистой площадью поглощения около 21.000 м2, что эквивалентно 38% от предыдущего года.

Согласно отчету вьетнамской компании CBRE о рынке недвижимости Хошимина за второй квартал 2022г, средняя доля вакантных площадей класса А снизилась до 10,1% в годовом исчислении, в основном благодаря высокой поглощающей способности офисных помещений в районе 7.

Между тем, средний уровень вакантных площадей класса B остался на уровне 9,7%. В первой половине 2022 года в Хошимине есть только одно недавно построенное здание класса B - CMC Creative Space в районе 7. Таким образом, общая сдаваемая в аренду офисная площадь в Хошимине увеличилась до 1,5 млн. м2.

Как отмечает CBRE на информационные технологии и обрабатывающую промышленность приходится почти 50% общей площади сделок. Наряду с восстановлением обрабатывающей промышленности после пандемии, компании-поставщики также вернулись во Вьетнам и активно искали офисные помещения. Это в основном американские бренды по снаряжению для активного отдыха и спортивной одежде.

Согласно отчету Adecco Vietnam о рынке труда за второй квартал 2022г., в некоторых отраслях наблюдается высокий спрос на найм персонала, особенно в информационных технологиях. Помимо этого, значительно увеличился спрос на рабочую силу на производственных предприятиях по производству электроники, текстиля и химии.

Что касается целей аренды, то сделки по переезду по-прежнему составляли большую часть – более 50% от общего числа сделок, остальные – сделки по расширению, обновлению и новой аренде (соответственно 27%, 12% и 10%).

Согласно исследованию CBRE в Хошимине ожидается около 30.000 м2 жилой площади в 3 зданиях класса B и 2 зданиях класса A во второй половине 2022г. На берегах реки Сайгон образовался новый современный район офисных зданий, общей сдаваемой площадью в 250.000м2.

Поскольку большая часть нового предложения во второй половине 2022г будет поступать не из центрального делового района, ожидается, что арендная плата для обоих классов не претерпит значительных изменений до 2024 года.

ВИА

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