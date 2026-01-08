Рыбное хозяйство Вьетнама нацелено на экспорт в объёме 11,5 млрд долларов США в 2026 году

Основной акцент делается на переход от производственного мышления к экономике рыбного хозяйства, от роста с одной добавленной стоимостью — к интегрированному развитию с множественной добавленной стоимостью, а также на эффективную реализацию цифровой трансформации.

Сортировка и заморозка филе пангасиуса для экспорта на заводе компании АО Годанг Тьензянг (Фото: ВИА)

По словам Чан Динь Луана, цели роста на 2026 год ставятся в условиях множества вызовов, однако сквозной принцип отрасли заключается в раннем выявлении трудностей для разработки соответствующих планов реализации. Кроме того, с учётом принятых ключевых резолюций Управление по рыболовству и рыбоохране продолжит разрабатывать планы и тесно координировать действия с подразделениями Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, чтобы обеспечить полное и своевременное выполнение возложенных задач.

Заместитель директора Управления по рыболовству и рыбоохране Фам Куанг Тоан сообщил, что в 2026 году отрасль ставит цель довести общий объём производства рыбного хозяйства до более чем 10 млн тонн, что на 0,6% больше по сравнению с 2025 годом; при этом объём промыслового вылова составит около 3,75 млн тонн (снижение на 2,1%), а аквакультуры — 6,25 млн тонн (рост на 2,2%). Экспортная выручка рыбной продукции прогнозируется на уровне около 11,5 млрд долларов США.

В центре внимания — развитие ключевых видов продукции, таких как тигровая креветка, белоногая креветка и пангасиус, на основе концентрированных производственных зон с учётом пространственного планирования и синхронного развития инфраструктуры; активное продвижение промышленного морского рыбоводства, офшорного выращивания, садкового разведения с использованием новых материалов, а также выращивания морских водорослей и моллюсков в рамках модели «зелёной» экономики. Параллельно усиливается мониторинг и экологическое прогнозирование, контроль заболеваний, расширяется высокотехнологичная и рециркуляционная аквакультура, сокращаются выбросы и повышается эффективность использования водных ресурсов; ужесточается контроль безопасности пищевой продукции по всей цепочке — для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта.

В сфере промыслового рыболовства отрасль проводит пересмотр и классификацию системы рыбных портов и якорных стоянок по масштабам, функциям и уровню соответствия требованиям управления рыболовным флотом, прослеживаемости происхождения и противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству (ННН). Оцениваются возможности приёма судов, выгрузки уловов и контроля объёмов в назначенных рыбных портах; особое внимание уделяется пилотному внедрению модели «умных» рыбных портов, интегрированных с цифровой трансформацией управления рыболовством.

Управление по рыболовству и рыбоохране консультирует по эффективному управлению квотами на вылов морепродуктов, постепенному сокращению числа рыболовных судов и активному переходу от видов промысла, наносящих ущерб ресурсам и окружающей среде, к альтернативным видам деятельности для рыбаков.

Отрасль продолжит более конкретно и решительно реализовывать переход от мышления «производства рыбной продукции» к «экономике рыбного хозяйства», от роста с одной добавленной стоимостью — к интегрированному росту с множественной добавленной стоимостью. В этой связи акцент делается на реорганизацию производства, развитие рынков, формирование товарных брендов, выпуск продукции с ярко выраженной спецификой, а также на межотраслевую интеграцию с целью формирования цепочек добавленной стоимости и повышения уровня рыбной продукции. Особое внимание уделяется поэтапному внедрению новых требований рынка, таких как циркулярная экономика, благополучие животных, сокращение выбросов и экологическая и социальная ответственность в аквакультуре.

С точки зрения экспорта генеральный секретарь Ассоциации переработки и экспорта морепродуктов Вьетнама Нгуен Хоай Нам отметил, что рынок требует, чтобы выловленная продукция была легальной, а аквакультура — имела код производственной зоны. Однако процесс присвоения кодов зон выращивания всё ещё зависит от вопросов планирования и децентрализации полномочий. В связи с этим Ассоциация предлагает Управлению по рыболовству и рыбоохране продолжить сопровождение и поддержку в устранении препятствий, ускорить темпы реализации, а также продвигать цифровизацию процедур выдачи сертификатов и подтверждений происхождения выловленной продукции, тем самым облегчая прослеживаемость происхождения.

По данным Управления по рыболовству и рыбоохране, общий объём производства морепродуктов в 2025 году достиг 9,95 млн тонн, что на 3% больше по сравнению с 2024 годом. Из них объём промыслового вылова составил 3,83 млн тонн (99,8% уровня 2024 года), объём аквакультуры — 6,1 млн тонн (рост на 5,1%). Экспортная выручка рыбной продукции оценивается более чем в 11 млрд долларов США, что на 12,7% выше показателя 2024 года.