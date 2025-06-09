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Рыбное хозяйство Вьетнама диверсифицирует экспортные рынки и продукцию

Согласно данным Ассоциации по переработке и экспорту морепродуктов Вьетнама (VASEP), экспорт морепродуктов за первые четыре месяца 2025 года достиг 3,3 миллиарда долларов США, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по темпам роста стал креветочный сектор — рост составил 30%, за ним следуют пангасиус с увеличением на 9%. На фоне усиливающихся глобальных торговых барьеров и колебаний рынка, вьетнамская рыбная промышленность активизирует усилия по диверсификации экспортных рынков и ассортимента продукции, чтобы сохранить рост и минимизировать риски.

Китай стал крупнейшим импортером вьетнамских морепродуктов с ростом на 56%, за ним следуют Япония (22%) и США (7%).

Для расширения рыночного доступа VASEP призывает предприятия изучать новые рынки, такие как Ближний Восток и Южная Америка, с целью снизить чрезмерную зависимость от традиционных покупателей.

Вьетнамская продукция, особенно креветки, имеет конкурентные преимущества на рынке ЕС благодаря нулевой ставке пошлины, в отличие от китайских товаров, на которые действуют тарифы в размере от 12% до 20%.

Несмотря на отсутствие крупных прорывов, экспорт в ЕС продолжает стабильно расти по основным товарным группам, таким как белоногие креветки, чёрные тигровые креветки, тунец, пангасиус и моллюски.

ВИА/ИЖВ

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