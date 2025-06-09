НОВОСТИ
Рыбное хозяйство Вьетнама диверсифицирует экспортные рынки и продукцию
Китай стал крупнейшим импортером вьетнамских морепродуктов с ростом на 56%, за ним следуют Япония (22%) и США (7%).
Для расширения рыночного доступа VASEP призывает предприятия изучать новые рынки, такие как Ближний Восток и Южная Америка, с целью снизить чрезмерную зависимость от традиционных покупателей.
Вьетнамская продукция, особенно креветки, имеет конкурентные преимущества на рынке ЕС благодаря нулевой ставке пошлины, в отличие от китайских товаров, на которые действуют тарифы в размере от 12% до 20%.
Несмотря на отсутствие крупных прорывов, экспорт в ЕС продолжает стабильно расти по основным товарным группам, таким как белоногие креветки, чёрные тигровые креветки, тунец, пангасиус и моллюски.