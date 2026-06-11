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НОВОСТИ

Рыбацкие группы взаимопомощи способствуют снятию «жёлтой карточки» за ННН-промысел

К настоящему времени более 100 рыболовецких профсоюзов, групп солидарности и групп по защите национального суверенитета и безопасности на море подписали обязательства не заниматься ННН-промыслом, способствуя реализации цели по скорейшей отмене «жёлтой карточки» ЕК.
  Военнослужащие Командования пограничных войск города Дананг проводят разъяснительную работу среди рыбаков по вопросам противодействия ННН-промыслу. Фото: ВИА  
Наряду с поддержкой со стороны сил, обеспечивающих соблюдение законодательства на море, более 100 рыболовецких профсоюзов и групп по защите национального суверенитета и безопасности на море, объединяющих рыбаков Дананга, сегодня не только вносят значительный вклад в экономическое развитие, но и стали ключевой силой в выполнении требований по противодействию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу (ННН-промыслу), совместно с различными ведомствами стремясь к скорейшей отмене «жёлтой карточки», введённой Европейской комиссией (ЕК).

Полковник Чан Тиен Хиен, командир Командования пограничных войск Дананга, отметил, что благодаря протяжённой береговой линии, обширным районам промысла и более чем 4 200 рыболовным судам различных типов, включая тысячи крупнотоннажных судов, ведущих промысел в открытом море, рыболовный флот города играет важную роль не только в развитии морской экономики, но и в защите суверенитета, обеспечении безопасности на море и соблюдении правил рыболовства. К настоящему времени более 100 рыболовецких профсоюзов, групп солидарности и групп по защите национального суверенитета и безопасности на море подписали обязательства не заниматься ННН-промыслом, способствуя реализации цели по скорейшей отмене «жёлтой карточки» ЕК.

Нгуен Конг Тхань, капитан рыболовного судна из общины Зюйхай Дананга, являющийся членом рыболовецкого профсоюза и группы по защите национального суверенитета и безопасности на море, поделился, что во время каждого выхода в море рыбаки желают всем судам удачного промысла, хороших уловов и строгого соблюдения требований по предотвращению незаконного рыболовства, чтобы внести свой вклад в отмену «жёлтой карточки» за ННН-промысел.

В целях содействия отмене «жёлтой карточки» пограничные заставы Дананга не только поддерживают круглосуточную систему наблюдения для выявления и контроля всей рыболовной деятельности на море, а также прогнозирования возможных нарушений требований промысла с последующим оперативным предотвращением таких случаев, но и организуют обучающие курсы и информационно-разъяснительную работу среди рыбаков. Благодаря этому сотни рыболовецких профсоюзов и групп по защите национального суверенитета и безопасности на море взяли на себя обязательства не заниматься незаконным промыслом в процессе своей деятельности.

Подполковник Ле Ань Туи, начальник пограничной заставы морского порта Киха, сообщил, что благодаря разъяснительной и мобилизационной работе сотни рыбаков, входящих в рыболовецкие профсоюзы, группы солидарности и группы по защите национального суверенитета и безопасности на море, подписали обязательства строго соблюдать правила рыболовства. В результате случаи нарушения требований по борьбе с ННН-промыслом среди рыбаков в зоне ответственности подразделения практически исчезли.

Наряду с работой по привлечению рыбаков к обязательствам не нарушать правила рыболовства, местные органы власти прибрежных районов Дананга уделяют особое внимание развитию инфраструктуры, позволяющей всё более эффективно контролировать процессы производства и реализации рыбной продукции.

Председатель Народного комитета общины Нуйтхань Хоанг Тяу Шон отметил, что, являясь территорией с самым мощным океаническим рыболовным флотом Дананга, община не только создаёт благоприятные условия для доступа рыбаков к кредитным ресурсам на ремонт и модернизацию судов, приобретение снастей и современного морского оборудования, но и получила государственные инвестиции в модернизацию рыболовного порта Тамкуанг и зоны укрытия судов от штормов Анхоа. Этот проект имеет важное экономическое значение, способствуя более эффективному управлению рыболовной деятельностью, а также обладает глубоким гуманитарным смыслом, помогая Данангу уверенно и активно продвигаться к цели отмены «жёлтой карточки» за ННН-промысел.

Благодаря активному участию более 100 рыболовецких профсоюзов, групп солидарности и групп по защите национального суверенитета и безопасности на море, а также строгому соблюдению требований по регистрации и техническому освидетельствованию судов, установке систем мониторинга местоположения, декларированию объёмов улова через порты и недопущению нарушений морских границ иностранных государств, рыбаки Дананга совместно с различными ведомствами воплощают в жизнь цель по отмене «жёлтой карточки» за ННН-промысел./

ИЖВ/ВИА

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