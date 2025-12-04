Рыбаки объединяются в поддержку отмены «желтой карточки» за ННН-промысел

Рыбаки центрального города Хюэ всё активнее осознают свою роль ответственных «хранителей моря», строго соблюдая правила по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.

Тесная координация с пограничными войсками и местными властями позволила усилить контроль за судами и поддержать устойчивое рыболовство, прозрачную отчётность о вылове и национальные усилия по снятию «жёлтой карточки» ЕС за ННН-промысел.

На рассвете в Тхуанане рыболовные суда готовятся к выходу в море: команды приводят в порядок оборудование, запасы и системы мониторинга судов (VMS). Перед выходом в море капитаны выполняют необходимые процедуры в местном пограничном посту, где офицеры проверяют документы, списки экипажа, средства связи и работу VMS, одновременно напоминая рыбакам о необходимости поддерживать стабильную связь и строго действовать в пределах вьетнамских вод.

Во время промысла в открытом море суда поддерживают регулярную радиосвязь, особенно в случаях неисправности VMS. Обновления о местоположении передаются постоянно, чтобы гарантировать, что деятельность остаётся в рамках закона, особенно при подходе к районам, прилегающим к иностранным морским зонам. Непрерывные проверки навигационных систем стали привычной частью каждого рейса, помогая предотвратить непреднамеренные нарушения границ.

На традиционных промысловых районах у берегов Тхуанана и Дананга местные суда нередко добывают большие партии кальмара, скумбрии, тунца и других видов. Возвращаясь в порт, экипажи проходят повторные проверки и представляют журналы промысла и сопроводительные документы, чтобы обеспечить полное соблюдение правил ННН-промысла.

На берегу рыбаки часто напоминают друг другу о важности поддержания стабильного сигнала VMS, ведения точных журналов и соблюдения морских границ. Широкое оснащение судов навигационными и радиоустройствами помогло рыбакам чувствовать себя более уверенно и действовать проактивно, позволяя оперативно поддерживать друг друга, если какое-либо судно оказывается близко к запрещённым водам. Многие семьи также устанавливают радиоприёмники дома, чтобы оставаться на связи, когда связь в море нестабильна.

В квартале Тхуанан в настоящее время управляют более чем 450 рыболовными судами, включая почти 200 дальнемагистральных лодок длиной свыше 15 метров. На пограничном посту офицеры круглосуточно отслеживают перемещение судов и строго контролируют соблюдение правил выхода в море. К выходу допускаются только те суда, которые полностью соответствуют нормативным требованиям, а власти регулярно проводят информационно-разъяснительную работу для укрепления понимания международных правил ННН-промысла.

Местные рыбаки признают, что чёткие и своевременные инструкции со стороны пограничных сил помогают им соблюдать международные правила и избегать нарушений. Многие надеются, что «жёлтая карточка» вскоре будет снята, что облегчит экспорт морепродуктов в Европу и улучшит доходы и устойчивость их средств к существованию.

С января 2024 года по середину ноября 2025 года в городе Хюэ было зафиксировано лишь семь нарушений, связанных с ННН-промыслом, и все они были урегулированы в соответствии с нормативами. Почти 1 000 судов завершили проверку данных в системе VNFishbase, что значительно повысило прозрачность и поддержало процесс снятия «жёлтой карточки». Регулярные собрания общин, трансляции по прибрежным громкоговорителям и прямые разъяснения от подразделений Пограничной службы создали «мягкую, но жёсткую» систему наставничества, обеспечивающую соблюдение рыбаками законодательных требований.

Для местных рыбаков каждое судно сегодня - это не просто средство к существованию. Оно стало символом ответственности и общего обязательства, внося вклад в национальные усилия по снятию «жёлтой карточки» и поддержанию репутации вьетнамского рыболовства на международном рынке.