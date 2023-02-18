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РФ является одним из ведущих и приоритетных партнеров во внешней политике Вьетнама
В ходе переговоров заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь высоко оценил значимость визита парламентской делегации Совета Федерации РФ в связи с празднованием двумя странами 10-летия установления Всеобъемлющего стратегического партнерства (2012-2022 гг.), отметив, что это первый обмен делегациями между руководителями парламентов двух стран после пандемии COVID-19.
Заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь подтвердил, что Вьетнам всегда помнит и ценит поддержку и помощь, которые государство и народ РФ оказывали Вьетнаму в предшествующий период национально-освободительной борьбы и в деле развития страны сегодня.
Подчеркнув, что РФ является одним из ведущих и приоритетных партнеров во внешней политике Вьетнама, заместитель Председателя НС заявил, что страна желает продолжать существенное и эффективное сотрудничество с РФ во всех областях, ради общих интересов двух народов, мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Заместитель Председателя НС предложил РФ в ближайшее время рассмотреть, изменить и модернизировать соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в направлении создания более благоприятных условий для двустороннего сотрудничества; продолжая рассматривать и устранять нетарифные барьеры в двусторонней торговле, особенно в сельскохозяйственном секторе.
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин с удовлетворением отметил, что отношения между Вьетнамом и РФ продолжают иметь высокую надежность, при этом обмен делегациями всех уровней постепенно возобновился после окончания пандемии. По каналу парламентского сотрудничества стороны поддерживают контакты на высоком уровне. Он высоко оценил то, что две страны продолжают поддерживать контакты и поддержку друг друга в рамках многосторонних механизмов сотрудничества. Вьетнам готов выступить связующим мостом в развитии сотрудничества между РФ и АСЕАН.
Обе стороны договорились содействовать обмену делегациями между двумя законодательными агентствами, особенно между высшими руководителями; усилить обмен опытом построения и совершенствования институтов и информацией о деятельности парламента каждой страны.
В ходе переговоров первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом строительстве и развитии за прошедшее время, особенно в поддержании экономической стабильности, устойчивом восстановлении и развитии во время и после пандемии COVID-19.