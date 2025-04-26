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РФ и Вьетнам обсудили поставки российского СПГ
Одним из вопросов стали возможные поставки российского СПГ во Вьетнам. Кроме того, стороны проанализировали вероятность активизации энергодиалога. Это было сделано перед встречей президента России Владимира Путина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, которая запланирована на май этого года.
Стороны обратили внимание, что сейчас нужно делать все возможное, чтобы лидеры вышли на подписание документов. Рассматриваемые проекты направлены на долгосрочное сотрудничество.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Вьетнам самым близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. По ее словам, Москва очень дорожит дружбой с Ханоем. Недавно страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.